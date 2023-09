Cyberpunk 2077 Twitch Drops: So sichert ihr euch kostenlos das exklusive NUS-Outfit für Phantom Liberty

Über Twitch gibt's was für Cyberpunk 2077 Phantom Liberty gratis.

Nachdem Cyberpunk 2077 erst vor wenigen Tagen mit dem kostenlosen Update 2.0 gehörig umgekrempelt wurde, erscheint am 26. September 2023 die erste große und einzige Erweiterung Phantom Liberty. Damit wir für unsere neue Mission in Dogtown auch gut ausgerüstet sind, schenkt uns CD Projekt Red via Twitch Drops ein passendes Outfit.

Via Twitch Drops könnt ihr euch ein kostenloses Outfit sichern

Was gibt es kostenlos? Ihr könnt euch für euren Spielstand auf PS5, Xbox Series X/S und PC ein NUS-Outfit sichern, das sich aus vier Teilen zusammensetzt, die ihr euch einzeln sichern müsst: Jacke, Hose, Kopfbedeckung und Stiefel. So sieht es aus:

Gelten die Items nur für Phantom Liberty? Ja. Neben dem Hauptspiel müsst ihr auch Phantom Liberty besitzen, um die Gegenstände nutzen zu können. Ihr könnt sie euch aber auch ohne den DLC zu besitzen bereits sichern und dann nutzen, sobald ihr ihn spielt.

So sichert ihr euch das Outfit via Twitch Drop

Verknüpft euer GOG-Konto mit Twitch, falls ihr das nicht schon getan habt. Geht dafür auf die Twitch Drops-Webseite von Cyberpunk 2077. Schaut in den unten angegeben Zeiträumen bei den teilnehmenden Streamer*innen lange genug zu, um die einzelnen Outfit-Teile freizuschalten. Ihr könnt währenddessen auch die Streams wechseln. (Achtung! Twitch Drops werden über Streams auf Konsolen, Smart-TVs und anderen TV-Apps nicht unterstützt.) Auf Twitch unter "Drops & Belohnungen" findet ihr im Anschluss die freigeschaltete Belohnung. Sobald ihr sie abgeholt habt, erscheint sie automatisch in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in eurem Apartment. Eine vollständige Übersicht aller Belohnungen könnt ihr auch im Spiel unter "Meine Belohnungen" (unten rechts im Hauptmenü) einsehen – ggf. müsst ihr euch darüber einmal bei GOG einloggen, damit die Items im Spiel landen.

Wann verfallen die verdienten Items? Verdiente Twitch Drop-Belohnungen verfallen sieben Tage nach der Abholung.

NUS-Infiltrant-Hose

Wann? vom 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 02.10.2023 um 23:59 Uhr

vom 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 02.10.2023 um 23:59 Uhr Was muss ich tun? Schaut eine Stunde lang einem qualifizierten Kanal (siehe unten) beim Stream von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zu.

NUS-Infiltrant-Stiefel

Wann? vom 03.10.2023 um 00:00 Uhr bis 12.10.2023 um 23:59 Uhr

vom 03.10.2023 um 00:00 Uhr bis 12.10.2023 um 23:59 Uhr Was muss ich tun? Schaut eine Stunde lang einem qualifizierten Kanal (siehe unten) beim Stream von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zu.

NUS-Infiltrant-Jacke

Wann? vom 13.10.2023 um 00:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr

vom 13.10.2023 um 00:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr Was muss ich tun? Schaut eine Stunde lang einem qualifizierten Kanal (siehe unten) beim Stream von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zu.

NUS-Infiltrant-Kopfbedeckung

Wann? vom 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr

vom 25.09.2023 um 13:00 Uhr bis 21.10.2023 um 23:59 Uhr Was muss ich tun? Schaut eine Stunde lang einem qualifizierten Kanal (siehe unten) beim Stream von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zu.

Qualifizierte Streamer*innen auf Twitch

alanzoka

AVAMind

CohhCarnage

CyborgAngel

ELoTRiX

HasanAbi

JesseCox

k4sen

LIRIK

OLDboiUA

POW3R

Rubius

saddummy (서새봄냥)

shroud

TheSphereHunter

UrQueeen

Das Yasha-Scharfschützengewehr gibt’s nur über 'Support a Streamer'

Vom 25. September um 13:00 Uhr bis zum 21. Oktober 23:59 Uhr könnt ihr euch außerdem ein besonderes Scharfschützengewehr sichern. Allerdings müsst ihr dafür nicht einfach nur einem der qualifizierten Streams zuschauen, sondern währenddessen für den Kanal zwei Twitch-Abonnements einer beliebigen Stufe kaufen und verschenken.

Die Belohnung wird über einen Code freigeschaltet, den ihr über die offizielle Einlösungsseite zusammen mit eurem GOG-Account einlöst. Der Code dafür verfällt am 22. November 2023 um 00:59 Uhr deutscher Zeit.