In Phantom Liberty ist es unmöglich alle ikonischen Items zu bekommen. Ihr müsst entscheiden.

Die Welt von Phantom Liberty ist vollgestopft mit neuen Waffen. Doch je nach eurem gewählten Story-Pfad stehen euch nicht alle zur Verfügung. Wenn ihr dann auch noch für zwei Waffen dieselbe einzigartige Komponente braucht, ist guter Rat teuer.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält Spoiler für eine Entscheidung in Phantom Liberty. Lest ihn bitte nur, wenn ihr mindestens die Mission ‘Firestarter’ hinter euch gebracht habt.

Zwei Rezepte, aber nur eine Komponente

Diese Entscheidung zwischen zwei Waffen habt ihr in der Mission "Somewhat Damaged" die ihr nur erreicht, wenn ihr euch während der Mission "Firestarter" auf die Seite von Reed stellt.

Genaueres dazu findet ihr in diesem Artikel:

Im Abschnitt, wo euch der Bot durch die Militec-Anlage jagt, könnt ihr zwei Rezepte finden. Eines gibt euch die Maschinenpistole Erebus, das andere das Cyberdeck Militech Canto MK.6. Um sie aber herzustellen, benötigt ihr noch eine ganz besondere Komponente, die nur einmal während der Mission verfügbar ist. Ihr müsst also entscheiden.

Erebus Rezept finden

Am einfachsten findet ihr den Raum mit dem Rezept von dem Ort aus, an dem ihr Songbirds Operation miterlebt. Geht dann nach links durch die Tür, dann rechts und nochmal rechts. Dann befindet ihr euch in einem Gang, der zu den Quartieren oder dem Engineering Sektor führt.

Die Rezepte sind in recht unscheinbaren Behältern versteckt.

In letzterem gibt es einen Lagerraum. Den Schalter für die Tür müsst ihr in einem anderen Raum in der Nähe mit einem Stromkasten aktivieren. Für den braucht ihr aber Technische Fähigkeiten 20. Alternativ gibt es einen Weg durch die Lüftungsschächte, das ist aber äußerst gefährlich.

Im Lagerraum findet ihr dann das Rezept für die Erebus.

Militech Canto MK.6 Rezept finden

Hierfür müsst ihr die Labore erreichen. Sucht hier den Raum "Experimental Prototyping". Er ist in der nähe des Observationsraums, in dem ihr später mit dem Militech Bot eingesperrt werdet.

Ihr öffnet den Raum entweder mit 15 Intelligenz oder dem Code 714212. Darin liegt das Rezept für das Canto.

Cerberus Komponente finden

Yoko muss den Splitter erst reinigen. Dann könnt ihr ihn für eines der Rezepte benutzen.

Für beide Waffen benötigt ihr eine "Komponente mit Cerberus entschlüsseltem Verhaltenssystem". Dafür müsst ihr nur die Leiche des Cerberus plündern, bevor ihr den Kern betretet. Entschlüsseln könnt ihr das Verhaltenssystem erst später, wenn die aktuelle Quest beendet ist. Ihr werdet dann zu der Netrunnerin Yoko geschickt, in der Mission "The Corrosion". Danach könnt ihr eine der beiden Waffen herstellen.

Erebus vs Militech Canto Mk.6

Die Erebus hängt das Cyberdeck gnadenlos ab, selbst wenn ihr Netrunner seid.

Falls ihr euch nun fragt, was ihr herstellen sollt, dann ist die Antwort recht eindeutig: die Erebus. Die Maschinenpistole gehört zu den stärksten des Spiels und tötet Gegner mit niedriger Gesundheit sofort, indem sie Blackwall-Quickhacks in sie hochlädt, die sofort töten.

Das Militech Canto Mk.6 Cyberdeck ist leider richtig schlecht. Ihr könnt einen Quickhack weniger ausrüsten und der installierte Blackwall Gateway ist unterirdisch. Zwar tötet der Quickhack mehrere Gegner sofort, aber der Upload ist sehr langsam und die RAM-Kosten zu hoch. Ihr erreicht denselben Effekt mit anderen Quickhacks sehr viel leichter erreichen. Ansonsten hat es keine Boni, wie andere Cyberdecks.