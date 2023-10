Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Songbird oder Reed helfen – so wirkt sich eure Entscheidung aus

Viele Wege führen zum Ende von Phantom Liberty. Wir verraten euch, was ihr vielleicht verpasst habt.

Während der Quest ‘Firestarter’ müsst ihr euch zwischen zwei Pfaden entscheiden, die Phantom Liberty zu Ende bringen. Das führt zu stark unterschiedlichen Enden, die ihr alle mal erlebt haben solltet. Wir zeigen euch, was passiert und welche Belohnungen ihr bekommt.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält massive Spoiler für die Geschichte von Phantom Liberty. Lest ihn bitte nur, wenn ihr schon eines der Enden erlebt habt oder auf eine spezifische Belohnung hinarbeiten wollt.

Die Entscheidung in Firestarter

Übersteht in der Quest das Gespräch mit Kurt Hansen und ihr dürft zusammen mit So Mi am Mainframe arbeiten. Folgt ihr die Treppe hinunter und speichert hier euer Spiel. So könnt ihr die anderen Enden erleben, ohne dass ihr alles nochmal von vorn spielen müsst.

An dieser Stelle entscheidet ihr den weiteren Spielverlauf. Speichert daher nach eurem Gespräch mit Hansen unbedingt ab.

Mit Songbird fliehen

Wählt ihr diese Option, dann erledigt Alex Hansen für euch und ihr kämpft euch mit Songbird durch das Stadium. Songbird kann allerlei Geräte für euch hacken, damit die Kämpfe hier einfacher werden. Geht am Anfang nach rechts und ihr bekommt die ikonischen Waffen Bald Eagle und Wild Dog von Hansens Leiche.

Außerdem erledigt ihr auf dem Weg nach draußen Murphy und könnt ihm die ikonische Waffe Murphy’s Law abnehmen. Habt ihr das Ende des Stadiums erreicht, startet ‘Killing Moon’.

Killing Moon

Die Quest ist recht linear und ihr erhaltet keine weiteren ikonischen Gegenstände bis zum Ende. Ihr helft Songbird, zu ihrem Shuttle zu kommen, damit sie den Mond erreichen kann. Doch in der Monorail gesteht sie euch, dass nur eine Person gerettet werden kann: Ihr oder sie. Im letzten Moment verrät sie euch also auch noch.

Mit Hilfe der Blackwall kämpft ihr euch durch den Flughafen.

Wenn ihr nun Reed anruft, dann führt das zu der Quest ‘Through Pain to Heaven’ und damit auch zu dem neuen Cyberpunk-Ende. Unterhaltet euch nach ein paar Tagen mit Reed und ihr bekommt ‘Who wants to live forever’.

Die anderen beiden Optionen führen zu einer Konversation mit Reed auf der Brücke zum Shuttle. Übergebt ihr Songbird, dann erreicht ihr ‘Through Pain to Heaven’. Ihr könnt aber auch Reed erschießen, was euch die Pistole Pariah einbringt, eine der stärksten Tech-Pistolen des Spiels.

Ob ihr Reed tötet oder nicht bestimmt das Ende der Geschichte.

Dann reist So Mi ab und ihr werdet vier Tage später von Alex angerufen. Trefft euch mit ihr und zwei Tage später meldet sich Songbird bei euch. Geht zu der Stelle, zu der sie euch leitet und ihr erhaltet die ikonische Cyberware Quantum Tuner.

Mit Reed Songbird fangen

Songbird wird euren Plan durchschauen und euch betäuben. Alex wird dann von Kurt Hansen getötet und ihr müsst euch wieder durch das Stadium kämpfen, aber ohne Songbirds Hilfe.

Diesmal gibt es sogar einen Bosskampf gegen Hansen, von dem ihr dieselben ikonischen Waffen bekommt wie beim anderen Ende. Zusätzlich bekommt ihr das ikonische Messer Fang, wenn ihr ihm den Rest gebt.

Dadurch startet die nächste Quest ‘Black Steel in the Hour of Chaos’.

Black Steel in the Hour of Chaos

Der kampf gegen MaxTac hat es in sich, wenn ihr noch einen niedrigen Level habt.

In dieser Quest müsst ihr nach einiger Vorbereitung ein Vierer-Team von MaxTac ausschalten, was gar nicht so einfach ist, wenn ihr nicht gut genug geskillt seid. Habt ihr überlebt, dann führt dies zur vielleicht besten Quest des gesamten DLC: ‘Somewhat Damaged’.

Somewhat Damaged

Wir hoffen, ihr mögt Alien: Isolation. Denn genau das bekommt ihr in dieser Mission serviert, sowie eine der besten ikonischen Waffen und ein Cyberdeck, was es in sich hat.

Somewhat Damaged ist eine Anlehnung an Alien: Isolation. Haltet euch versteckt, oder der Militech Bot erledigt euch sofort.

Ihr könnt zwei Rezepte, aber nur eines der beiden Objekte herstellen. Entweder die Erebus, die beste Maschinenpistole des Spiels, oder das Cyberdeck Militech Cynto Mk. 6, mit dem ihr einen einzigartigen Quickhack der Blackwall erhaltet. Das Teil für die beiden Rezepte erhaltet ihr vom Bot am Ende der Quest.

Ob ihr So Mi tötet oder nicht bestimmt das Ende der Geschichte und auch, ob ihr das neue Ende zu sehen bekommt.

Dann müsst ihr entscheiden, ob ihr Songbird tötet oder nicht. Die folgenden Quests laufen komplett gleich ab, aber nur wenn ihr sie am Leben lasst, könnt ihr das neue Ende für Cyberpunk freischalten.

Welches Ende hattet ihr und welches gefällt euch am besten?