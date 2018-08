Cyberpunk 2077 sieht selbst im aktuell noch sehr frühen Entwicklungsstadium schon so aus, als könnte Entwickler CD Projekt RED an den Erfolg von The Witcher 3 anknüpfen.

Aber das gezeigte Gameplay-Material wirft natürlich auch viele Fragen auf. Zum Beispiel die danach, ob es wirklich gelingen kann, die gesamte Stadt so dicht bevölkert und lebendig wirken zu lassen.

Wie groß ist die Spielwelt von Cyberpunk 2077?

Im Vergleich zu The Witcher 3: Auf der Gamescom haben wir den Level-Designer Miles Tost gefragt, ob und wie sich die Größe der beiden Spielwelten vergleichen lässt.

"Was die Größe angeht: Das ist super schwer zu vergleichen. Ich kann dir als Leveldesigner auch ganz genau erklären, warum."

Wir sind viel schneller unterwegs:

"In diesem Spiel ist es zum Beispiel so, dass du dich deutlich schneller bewegst als Geralt, durch Double Jumps oder auch auch das Autofahren."

"Eine Strecke, die in The Witcher 3 vielleicht eine Viertelstunde Reiten bedeuten würde, dauert im Spiel vielleicht zwei Minuten. Aber vielleicht möchte ich ja aufgrund des Pacings eine ähnliche Distanz haben."

"Also muss die Distanz länger sein, von der Fläche her, aber der Spieler bekommt das ja so nicht mit, weil er sich so schnell bewegt."

Locations sind größer, vor allem aber vertikaler

"Das Gleiche mit den Locations: Ich übertreibe jetzt maßlos, aber wenn wir die Fleischfabrik aus Cyberpunk 2077 in The Witcher 3 einbauen würden, wäre sie so groß wie halb Novigrad."

"Deswegen lassen sich die Spielwelten von der Größe her nicht gut vergleichen."

"Dazu kommt noch, dass die Spielwelt so vertikal ist. The Witcher 3 ist hauptsächlich flach. Hier kannst du wirklich das Mega-Building einmal rauf und runter. Es gibt einfach sehr viel mehr Höhen."

Spieldauer & Content im Vergleich zu The Witcher 3

Kein Rückschritt: Auch wenn sich die Größe der Open World von Cyberpunk 2077 also offenbar nur schlecht mit der von The Witcher 3 vergleichen lässt, erwartet uns laut Miles Tost eine mindestens ähnliche Spieldauer.

Nicht weniger Content als The Witcher 3:

"Was ich zum Content sagen kann, ist, dass wir im Vergleich zu The Witcher 3 keinen Rückschritt machen. Es wird da wieder etliche Stunden Spielzeit geben, wie man es von The Witcher 3 gewöhnt ist."

"Wir haben ein kleines Problem mit der Selbstkontrolle, was Content-Mengen angeht."

"Wir haben uns bei The Witcher 3 selbst gesagt: So 100 Stunden sollen es sein, aber die Spieler können da natürlich deutlich mehr reinstecken. Das war bei den Expansions auch ähnlich."

Wie ist die Spielwelt von Cyberpunk 2077 aufgebaut?

Ist überall so viel los? Zu Beginn der Gameplay-Demo sehen wir eine Menschenmenge. Das drängt natürlich die Frage auf, ob Night City überall so dicht bevölkert ist.

Unterschiedliche Viertel: In Cyberpunk 2077 gibt es auch offenere Bereiche, in denen weniger Leute anzutreffen sind.

"Die Stadt selbst, man hat es in der Demo schon gesehen, das sagen wir auch, ist in sechs Distrikte eingeteilt. Da haben wir schon den Anspruch, dass man jederzeit erkennt, wo man ist."

"Die Distrikte sollen schon sehr charakteristisch sein. Wir haben einen, der stark lateinamerikanisch geprägt ist, dann haben wir einen sehr stark japanisch geprägten: Japan Town."

"In der Demo fahren wir auch über die Autobahn. Da ist es dann auf einmal nicht mehr ganz so hoch wie da, wo wir anfangen, also gibt es da schon Unterschiede."

E3-Trailer gegen Gameplay-Demo:

Was erwartet ihr von der Cyberpunk 2077-Open World?

