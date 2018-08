Cyberpunk 2077 kann jetzt erstmals en detail und ausführlich begutachtet werden: Gestern hat Entwickler CD Projekt RED das erste offizielle Gameplay veröffentlicht.

Das Video hat es in sich und kommt als 48 Minuten langer, kommentierter Walkthrough daher. Obwohl er eigentlich nur eine einzige Mission zeigt.

Es handelt sich dabei um dieselbe Mission, die auch auf der E3 2018 und der Gamescom gezeigt wurde, wenn auch mit Unterschieden wie anderen Entscheidungen.

Game Director Adam Badowski erklärt jetzt, wieso CD Projekt RED so lange gezögert hat, das Gameplay-Video für die breite Masse zu veröffentlichen.

Wieso wurde die Gameplay-Demo erst jetzt veröffentlicht?

Es zeigt nicht das fertige Spiel. Stattdessen sehen wir in dem 48-minütigen Video nur einen Ausschnitt und auch nur eine vorläufige Version des Ganzen.

"Was wir heute veröffentlicht haben, wurde von einem Spiel aufgezeichnet, das noch tief in der Entwicklung steckt."

Cyberpunk 2077 wird wahrscheinlich anders aussehen. Das fertige Spiel kann sich deutlich von dem unterscheiden, was in dem Walkthrough gezeigt wird.

"Da viele der Assets und Mechaniken in der aktuellen Version von Cyberpunk 2077 höchstwahrscheinlich noch verändert werden, wollten wir dieses Gameplay ursprünglich nur den Medien zeigen."

Cyberpunk 2077

Seht die gesamte gamescom-Demo mit fast 50 Minuten Gameplay

Was kann sich bis zum Cyberpunk 2077-Launch noch verändern?

So ziemlich alles: Wie der Game Director betont, befindet sich eigentlich alles an Cyberpunk 2077 noch in der Entwicklung beziehungsweise Testphase.

"Elemente wie Gunplay (sowohl im Hinblick auf Visuals als auch darauf, wie RPG-Werte es beeinflussen), Netrunning, Auto-Physik oder das User Interface des Spiels – alles ist eigentlich immer noch in der Playtest-Phase und wir haben uns nicht wohl damit gefühlt, uns öffentlich für ein spezielles Design zu entscheiden."

"Animations-Glitches, Work in Progress-Gesichtsausdrucke der Charaktere, frühe Versionen von Locations, – all das hat uns zögerlich gemacht, das zu veröffentlichen."

Cyberpunk 2077

Alles, was ihr über das ambitionierte RPG wissen müsst

Wieso die Gameplay-Demo trotzdem veröffentlicht wurde:

Aufgrund der hohen Nachfrage. Adam Badowski betont noch einmal, dass es sich bei dem gezeigten Material um eine sehr frühe Version des Spiels handelt.

"Wie auch immer, wir waren uns darüber im Klaren, dass viele von euch das sehen wollten, was die Medien gesehen haben."

"Obwohl das hier wahrscheinlich nicht dasselbe Spiel ist, dass du auf deinem Bildschirm sehen wirst, wenn wir launchen, haben wir uns entschieden, dieses 48-minütige Video mit euch zu teilen. So sieht Cyberpunk 2077 heute aus."

Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Frage:

Wann erscheint Cyberpunk 2077?

Es gibt bisher keinen Termin. CD Projekt RED hält sich offensichtlich an eine alte Entwickler-Weisheit und veröffentlicht Cyberpunk 2077, sobald es fertig ist.

Für Xbox One, PS4 & PC: Ein offizielles Datum wurde bisher noch nicht genannt, aber die Entwickler visieren die aktuelle Konsolen-Version an.

Wie findet ihr die Begründung und das Video? Was hättet ihr gemacht?

