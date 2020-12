Cyberpunk 2077 - Umfrage: Nomade, Corpo oder Street Kid, wie startet ihr?

Endlich geht's los mit Cyberpunk 2077. Acht Jahre nach dem ersten Trailer öffnet Night City am 10. Dezember seine Pforten. Bevor ihr euch jedoch ins Action-RPG stürzt, müsst ihr noch eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Die Frage ist nämlich, startet ihr als Nomade, Street Kid oder Corpo?

Was ändert sich? Je nachdem welchen Lebenspfad ihr wählt, ändert sich eure Origin-Story. Die hat in erster Linie Einfluss auf den Spielstart. Auch kann beispielsweise ein Nomade ab und an Dialog-Optionen wählen, die ein Street Kid nicht hat, und umgekehrt.

Die drei Lebenspfade

Nomade: Hier startet ihr in der Ödnis außerhalb der Megametropole, Badlands genannt, und haltet euch zumindest für kurze Zeit fernab vom Trubel.

Hier startet ihr in der Ödnis außerhalb der Megametropole, Badlands genannt, und haltet euch zumindest für kurze Zeit fernab vom Trubel. Corpo: Mitten ins Geschehen geht es hingegen als Konzerner. Mit Anzug und Krawatte findet ihr euch inmitten der Hochhausschluchten wieder.

Mitten ins Geschehen geht es hingegen als Konzerner. Mit Anzug und Krawatte findet ihr euch inmitten der Hochhausschluchten wieder. Street Kid: Eure ersten Schritte in Night City macht ihr in einer zwielichtigen Bar und bekommt es direkt mit den Banden der Stadt zu tun.

Welchen Lebenspfad wählt ihr?

Bei mir (Dennis) ging es vor exakt einer Woche als Street Kid zum ersten Mal auf nach Night City. Doch wie schaut es bei euch aus? Mit welchem Lebenspfad ihr ab morgen startet, würde mich doch sehr interessieren.

Welcher Pfad ist der richtige für mich?

Falls ihr hingegen noch komplett unentschlossen seid, haben die Kollegen der GameStar zur Hilfe ein cooles Quiz gebastelt. Hier erfahrt ihr, welcher Lebenspfad am besten zu euch passt - natürlich mit einem Augenzwinkern. Das Quiz findet ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Quiz: Welcher Lebenspfad ist der richtige für euch?

Vorab vielen lieben Dank für eure Teilnahme. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr euch gerade für diesen Lebenspfad entscheidet.