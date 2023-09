Cyberpunk 2077 Update 2.0: Downloadgröße bekannt - So viel Platz müsst ihr auf PS5 und Xbox freischaufeln

So groß ist Update 2. für Cyberpunk 2077.

Update 2.0 hat etliche spannende Neuerungen und Änderungen für Cyberpunk 2077 im Gepäck und fällt entsprechend groß aus. Der Twitter-Kanal PlayStation Game Size hat mittlerweile die Downloadgröße für den heiß ersehnten kostenlosen Patch veröffentlicht.

So viel Platz nimmt Cyberpunk 2077 2.0 auf der PlayStation 5-SSD ein:

Download des kompletten Spiels mit Update 2.0: 56.405 GB

Downloadgröße von Update 2.0 (wenn ihr das Hauptspiel schon installiert habt): 17.020 GB

Downloadgröße des Phantom Liberty-DLCs: 32.926 GB

Hinweis: PlayStation Game Size gibt zwar nur die Größe auf PS5 an, auf Xbox Series X/S dürfte sich die Downloadgröße aber in einem ähnlichen Rahmen befinden.

Release von Update 2.0: Der kostenlose Patch 2.0 erscheint am 21. September 2023, also am morgigen Donnerstag. Eine konkrete Release-Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Vorherige Cyberpunk 2077-Updates erschienen stets um 18 Uhr (deutscher Zeit).

Erscheint Cyberpunk 2077 auch für PS4 und Xbox One? Nein, CD Projekt RED hat bereits vor einer Weile angekündigt, dass sowohl Update 2.0 als auch der kommende DLC Phantom Liberty nur für die Current Gen-Konsolen, also PS5 und Xbox Series X/S, sowie für den PC erscheinen werden.

Alle Inhalte und Neuerungen, die in Update 2.0 stecken, haben wir in dieser GamePro-Übersicht für euch aufgeführt:

Am 26. September 2023 erscheint mit Phantom Liberty außerdem die einzige Story-Erweiterung für das Night City-Abenteuer, die neue Charaktere wie den von Idris Elba verkörperten Privatdetektiv Solomon Reed sowie einen komplett neuen Distrikt (Dogtown) einführt. V und Johnny Silverhand werden in der neuen Storyline in einen Spionage-Auftrage verwickelt, bei dem sie für die Regierung arbeiten.

Werdet ihr Cyberpunk 2077 mit dem kommenden Update 2.0 noch einmal eine Chance geben?