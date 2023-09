Cyberpunk 2077 Update 2.0: Release, Inhalte und alle weiteren Infos zum Patch für PS5 und Xbox Series X/S

Kurz vor dem Release gibt es hier noch einmal alle Infos zum kommenden Cyberpunk 2077-Update 2.0.

Mit dem kommenden Update 2.0 will Cyberpunk 2077 vieles neu und anders machen. Und das Schöne daran: Der Patch erscheint komplett kostenlos. Hier fassen wir noch einmal alle wichtigen Infos für euch zusammen.

Release am Donnerstag: Den kostenlosen Patch könnt ihr euch ab dem 21. September auf PS5, Xbox Series X/S und PC herunterladen.

Den kostenlosen Patch könnt ihr euch ab dem auf PS5, Xbox Series X/S und PC herunterladen. Wie bereits zuvor bekannt, wird der Patch nicht auf PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Eine konkrete Release-Uhrzeit für das Update 2.0 ist nicht offiziell bekannt. Bisherige große Cyberpunk 2077-Updates wurden in der Vergangenheit um 18 Uhr (deutscher Zeit) veröffentlicht.

Alle bekannten Infos zu Update 2.0 fassen wir außerdem in diesem Video für euch zusammen:

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Überarbeitete Skill-Trees und Perks

Überarbeitete Cyberware und das neue Kapazitäts-System

Fahrzeug-Gefechte und -Verfolgungsjagden

KI-Verbesserungen beim Kampf

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen beim Loot, Crafting und bei Items

Neue Radiosender, darunter auch der Community-Sender Growl FM

Neuen Skilltree schon jetzt auf offizieller Website ausprobieren: Zu den wichtigsten Änderungen des Updates zählt der überarbeitete Skilltree, den ihr mit dem offiziellen Build Planner von CD Projekt RED sogar schon austesten könnt. Wie das funktioniert, erklären wir euch hier:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Große Erweiterung erscheint in wenigen Tagen

3:28 Cyberpunk 2077 - Der Cinematic Trailer zu Phantom Liberty sieht fantastisch aus

Mit Phantom Liberty wird es daneben noch eine kostenpflichtige Erweiterung geben, die einige Neuerungen mit sich bringt, die Update 2.0 nicht mit im Gepäck hat.

Das steckt im kostenpflichtigen Story-DLC Phantom Liberty

Neuer Distrikt "Dogtown"

Neue Storyline und Charaktere

Neue Quests, Gigs, Bosskämpfe und mehr

Vehikel-Missionen und Airdrops - "endlose dynamische Events"

Komplett neuer Relic-Skilltree und Abilities

Über 100 neue Items - Waffen, Cyberware, Fahrzeuge, Klamotten

Fahrzeug-Raketenwerfer

Level-Cap erhöht auf 60

Release von Phantom Liberty: Die Erweiterung erscheint am 26. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und den PC, eine Version für PS4 und Xbox One wird es ebenfalls nicht geben.

In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust. Mit dabei sind auch neue Charaktere, unter anderem der von Idris Elba verkörperte Privatdetektiv Solomon Reed, der sich auch im oberen Trailer zeigt.

Werdet ihr Cyberpunk 2077 mit dem neuesten Update 2.0 noch einmal eine zweite Chance geben? Oder habt ihr das RPG vielleicht noch gar nicht gespielt und steigt mit dem Patch komplett neu ein?