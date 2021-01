Cyberpunk 2077-Fans entdecken geheime Villa für V & so kommt ihr hinein

Viele Spieler*innen finden es schade, dass wir in Cyberpunk 2077 das Apartment von V nicht anpassen oder sogar neue Wohnungen kaufen können. Es ist aber gut möglich, dass CD Projekt Red das irgendwann durch DLCs möglich macht. Im Spiel befindet sich zumindest eine Villa, die einigen Gegenständen nach V zu gehören scheint. Wie ihr diese über einen Umweg erreicht, erklären wir euch hier.

Aber Achtung! Der folgende Weg zur Villa verläuft über fehlerhafte Abschnitte in der Spielwelt. Es kann also sein, dass CD Projekt Red diese durch einen Patch fixt und der Zugang dann so nicht mehr möglich ist.



Außerdem solltet ihr beim Loot vorsichtig sein: Die Villa kann zwar frei erkundet werden und beinhaltet auch Waffen, Splitter und mehr, allerdings berichten verschiedene Spieler*innen davon, dass das Einsammeln zu Problemen bei Spielständen bzw. der Story führen kann.

So gelangt ihr in V's Villa

Um in die Villa zu gelangen, müsst ihr herausfordernde Sprünge und Ausweichmanöver meistern. Dafür benötigen ihr zwei Cyberware-Upgrades:

"Verstärkte Sehnen" (Beine): Ermöglicht einen Doppelsprung

"Kerenzikov" (Nervensystem): Ermöglicht das Zielen und Schießen, während wir ausweichen

Außerdem solltet ihr einen separaten Speicherstand für diese Aktion anlegen und nur dort zwischenspeichern. Habt ihr das getan und die Cyberware installiert, kann es auch schon losgehen:

1) Geht zu V's normalen Apartment (Megabuilding H10: Atrium in Little China, Watson)

2) Steht ihr vor dem Schnellreisepunkt direkt vor der normalen Wohnung, geht ihr zur Verkaufsstation ein paar Meter weiter und springt dort etwas weiter oben recht auf das Gitter. Von da an folgt ihr den Weg, den ihr in diesem Video von so Br0kEn seht (0:05 bis 3:35):

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr könnt euch den restlichen Weg ebenfalls im Video anschauen. Hier gibt's die Kurzfassung:

3) Sobald ihr vor der Wand endet, geht einfach hindurch. Spätestens jetzt merkt ihr, dass ihr einen Teil der Spielwelt erreicht habt, der so nicht zugänglich sein sollte.

4) Geht links herum, springt über ein Rohr und geht dann nur noch geradeaus, bis das Gebäude in dem ihr euch befindet endet. Jetzt sollten die Gebäude um euch herum wieder sichtbar werden und ihr könnt auf die Villa schauen (mit Helikopterlandeplatz, Palmen und Rasenfläche).

5) Heilt euch, falls eure Gesundheit nicht auf Maximum ist. Springt mit der Ausweichfunktion ("Kerenzikov") rüber zum Dach und nutzt einen Doppelsprung, um den Fallschaden zu reduzieren.

6) Habt ihr das Gebäude erreicht, geht ihr zum Sims und schaut runter zum Eingang der Villa. Springt mit einem Doppelsprung herunter, um nicht zu viel Schaden zu nehmen. Nun könnt ihr die Villa frei erkunden.

Was hat es mit der Villa auf sich?

Den Klamotten im Schlafzimmer nach gehört die Villa V. Was es aber wirklich mit dem Gebäude auf sich hat, darüber spekulieren die Fans derzeit im Netz. Allerdings dürften einige Spieler*innen die Villa unter bestimmten Bedingungen bereits kennen.

Aus Spoilergründen gehen wir aber nicht weiter darauf ein, sondern verweisen hier mit einer Warnung auf einen Reddit-Thread.

Ob wir letztendlich neue Wohnungen durch DLCs erhalten, wird CD Projekt Red dann irgendwann dieses Jahr verkünden. Solange können wir immerhin mit einer Katze etwas Leben in V's kleine Bude bringen:

3 2 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Eine Katze bekommen? So adoptiert ihr Nibbles

Wie findet ihr die Villa? Werdet ihr versuchen sie auf dem nicht offiziellen Weg zu erreichen, oder wartet ihr lieber ab? Stört es euch überhaupt, dass V's Apartment sich nicht anpassen lässt?