Cyberpunk 2077: Die besten legendären Waffen & wo ihr sie findet

Waffen bekommt ihr in Cyberpunk 2077 massenhaft. Einige davon haben die besondere Eigenschaft ikonisch. Das heißt, dass sie nicht nur einzigartige Eigenschaften besitzen, sondern auch meistens durch Crafting auf eine höhere Seltenheitsstufe gebracht werden können, wenn sie noch nicht legendär sind.

Insgesamt gibt es dutzende von ikonischen Knarren im Spiel, und alle sind auf ihre Art und Weise nützlich. Ein paar sind uns aber besonders ans Herz gewachsen, sei es durch ihre einzigartigen Effekte, dem sehr hohen Schaden, oder weil sie einem während dem Kampf das Ohr abkauen.

Diese Arten von Waffen gibt es: Power, Tech und Smart

Techwaffen könnt ihr mit dem halten der Schusstaste aufladen. So verursacht ihr nicht nur mehr Schaden, sondern könnt euch durch Wände feuern. Smartwaffen, die richtige Cyberware vorausgesetzt, verfolgen mit ihren Kugeln die Gegner. Powerwaffen durchschlagen nicht nur Gegner und Objekte, sondern ihre Kugeln prallen zusätzlich noch an Wänden ab, sodass ihr Feinde auch mit Querschlägern erwischt.

Direkt zu den einzelnen Waffenarten:

Der beste Revolver

Hier fiel uns die Wahl sehr schwer. Revolver sind von sich aus schon großartige Waffen, und die Auswahl an ikonischen Modellen ist gut.

Archangel

Typ: Power Revolver

Special: Verursacht elektrischen Schaden und hat eine Chance, Ziele zu betäuben. Zusätzlich Bonus ist der verringerte Rückstoß des Archangel.

Fundort: Ihr erhaltet die Waffe von Kerry, wenn ihr die Quest A Like Supreme abschließt. Dafür müsst ihr einen Teil der Quests um Johnny Silverhand abschließen.

Der Revolver ist ein Monster. Der elektrische Schaden ist ein großartiger Bonus, der euch Roboter meistens mit einem Schuss vom Hals schafft. Der verringerte Rückstoß macht sich auch schnell bemerkbar.

Die beste Pistole

Hier haben wir einen echten Kracher für euch. Und nein, es ist nicht Johnny Silverhands Pistole. Die sieht gegen unseren Gewinner eher wie ein Kinderspielzeug aus.

Skippy

Typ: Smart-Pistole

Special: Skaliert mit eurem Level, verteilt nur Kopfschüsse und redet mit euch.

Fundort: An einem Questmarker in Vista del Rey, in Heywood.

Wenn ihr Skippy findet unterhält er sich mit euch. Dabei stellt er euch die Frage, ob ihr den Modus "Eiskalter Killer" (verteilt nur Kopfschüsse) oder "häschenliebender Pazifist" (feuert nur auf die Beine) einstellen wollt. Nehmt den, den ihr auf Dauer nicht haben wollt, denn Skippy zwingt euch nach 50 Kills einfach frech den anderen Modus auf. Dieser ist dann für den Rest des Spiels nicht mehr umkehrbar. Ansonsten skaliert er mit eurem Level und ihr müsst ihn nie upgraden. Und als wäre das nicht genug, erhaltet ihr von ihm sogar eine Quest, bei der ihr seine alte Besitzerin trefft. Dort könnt ihr dann entscheiden, ob ihr Skippy verkaufen oder behalten wollt.

Die beste Maschinenpistole

Hier haben wir uns für eine Waffe entschieden, an die ihr sehr leicht heran kommt.

Fenrir

Typ: Power-Maschinenpistole

Special: Verringerte Streuung und Schaden. Hat eine Chance Gegner in Brand zu setzen. Dafür erhöhter Rückstoß.

Fundort: Watson, Northside. Helft dort einem Mönch mit der Quest Losing My Religion. Die Waffe liegt neben seinem Bruder im Lagerhaus.

Fenrir hat uns durchweg gute Dienste geleistet. Brennende Gegner sterben sehr schnell und sind durch die Flammen in Panik. Dadurch bewegen sie sich nicht und ihr könnt ihnen den Rest geben. Den erhöhten Rückstoß merkt man übrigens überhaupt nicht.

Das beste Sturmgewehr

Möchtet ihr gerne auf fünf Gegner gleichzeitig feuern und sie zudem noch vergiften, dann macht euch auf einen Schießwettbewerb gefasst.

Divided We Stand

Typ: Smart-Sturmgewehr

Special: Visiert bis zu fünf Gegner an. Verursacht chemischen Schaden mit Chance auf Gift.

Fundort: In Santo Domingo gibt es die Nebenquest Stadium Love. Gewinnt den Schießwettbewerb und ihr erhaltet die Waffe als Belohnung. Alternativ könnt ihr auch alle Anwesenden töten und euch danach selbst bedienen.

Man muss die Waffe einmal ausprobiert haben, um zu verstehen, wie mächtig sie ist. Stellt euch vor eine Gegnergruppe und haltet den Abzug. Der Rest ist Geschichte.

Die beste Schrotflinte

Der Vorteil an Schrotflinten ist, dass sie eine Menge Kugeln in kurzer Zeit verteilen. Unser Favorit nimmt diesen Vorteil und verdoppelt ihn einfach mal.

The Headsman

Typ: Power-Schrotflinte

Special: Doppelte Anzahl an Projektilen pro Schuss, erhöhte Chance zu verkrüppeln und Bluten auszulösen, schnelleres Nachladen. Dafür jedoch kleineres Magazin und hohe Streuung.

Fundort: Ihr müsst die Waffe selber herstellen. Das Rezept gibt es im Osten von North Oak bei einer Nebenaktivität, bei der ihr eine Roboterfabrik auseinandernehmen müsst.

Mehr Kugeln, mehr Bluten, schnelles Nachladen. Was gibt es nicht zu lieben an dieser Schrotflinte. Die erhöhte Streuung fällt kaum auf, wenn ihr mit Gegnern auf Tuchfühlung geht, und dafür ist dieser Waffentyp ja auch gemacht.

Das beste Scharfschützengewehr

Die Wahl hier war leicht. Dieser Gewehr ist nicht nur sehr einfach zu bekommen, ihr erledigt auch alles mit einem einzigen Treffer.

Overwatch

Typ: Power-Scharfschützengewehr

Special: Hat einen Schalldämpfer

Fundort: Bei der Nebenquest Riders on the Storm. Ihr erhaltet die Waffe von Panam, nachdem ihr Saul gerettet habt.

Benutzt am besten den Ping-Hack, damit ihr Gegner durch Wände hindurch seht. Dann legt an und erledigt alle nacheinander. Durch den Schalldämpfer bekommen diese nicht einmal mit, dass ihre Kameraden ausgeschaltet wurden.

Das beste Katana

Es gibt eine Menge großartige Katana. Aber eines sticht heraus.

Jinchu-maru

Typ: Katana

Special: Während Kerenzikov Cyberware aktiv ist, habt ihr eine 100% kritische Trefferchance. Außerdem richtet der letzte Schlag eurer Kombo doppelten Schaden an. Zusätzlich gibt es Bonusschaden gegen jeden, der mehr Leben hat als ihr.

Fundort: Während der Hauptquest Play It Save könnt ihr das Schwert von Oda bekommen.

Müssen wir nach der Beschreibung des Specials mehr sagen? 100% Krit, Doppelschaden und Bonusschaden. Keine Fragen mehr, euer Ehren.

Die beste Nahkampfwaffe

Ja, uns ist bewusst, dass Katanas auch Nahkampfwaffen sind. Sie unterscheiden sich aber so stark von den restlichen Waffen, dass sie eine eigene Kategorie bekommen haben. Außerdem skalieren stumpfe Waffen mit Körper und nicht Reflexen. Daher ist unser Favorit hier auch eine stumpfe Waffe.

Vergoldeter Baseball-Schläger

Typ: Zweihändige Keule

Special: Hohe Chance Bluten auszulösen und eine geringe Chance zu betäuben.

Fundort: Folgt der Johnny Silverhand Questreihe bis zu der Quest Second Conflict. Dort findet ihr den Schläger im zementierten Pool.

Die Blutungseffekte, die der Schläger verursacht, sind doppelt praktisch. Nicht nur macht ihr mehr Schaden, sondern könnt aus dem Klingenbaum auch die Talente mitnehmen, die euch bei Blutungen heilen. Die benötigen nämlich keine Klinge zum auslösen.

Einige ikonische Waffen erhaltet ihr auch durch Romanzen. Welche möglich sind, erfahrt ihr hier:

15 3 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Alle Romanzen in der Übersicht

Welche ist bislang eure Lieblingswaffe in Cyberpunk 2077?