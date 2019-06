Cyberpunk 2077 - Wer das neue Gameplay sehen möchte, muss sich gedulden

Während der diesjährigen E3 haben die polnischen Entwickler von CD Projekt Red der Presse hinter verschlossenen Türen eine neue, ca. 50 Minuten dauernde Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077 gezeigt. Kollegin Rae, die für uns in Los Angeles vor Ort war, hat euch bereits über die Highlights aus dem gezeigten Material informiert.

Auch auf der E3 2018 wurde eine solche Behind-Close-Doors-Demo gezeigt, die dann einige Wochen später, kurz nach der gamescom, für alle Interessierten veröffentlicht wurde. Diesmal müsst ihr noch ein klein wenig länger warten als im letzten Jahr.

Auf Twitter haben die Entwickler in Form von Community-Manager Marcin Momot nun bestätigt, dass die Szenen der Öffentlichkeit erst nach der gamescom gezeigt werden. Genauer gesagt sind sie erst auf der PAX West in Seattle, USA Ende August zu sehen.

Wann ist die PAX West? Sie findet in diesem Jahr vom 30. August bis zum 02. September statt.

Cyberpunk 2077 extended gameplay demo won’t be made public until after Gamescom 2019 (August 20-24).https://t.co/n6zQzK6udj pic.twitter.com/puFM8Ytfyo