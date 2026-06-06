PlayStation-Fan bekommt von seinem Chef eine PS3 geschenkt, nachdem sie 6 Jahre auf seinem Dachboden lag - und es ist ein ganz besonderes Modell

Wenn der eigene Chef plötzlich mit einer PS3 auf die Arbeit kommt.

Stellt euch vor, ihr kommt morgens auf die Arbeit und euer Chef schenkt euch eine PlayStation 3. Einfach so. Und bei der Konsole handelt es sich dann noch um ein legendäres Modell der ersten Generation, das abwärtskompatibel ist. Genau das ist nun einem Glückspilz aus den USA passiert.

Blast from the PlayStation-Past

Wie Redditor "93gamer" in einem älteren Post berichtet, habe sein Chef bereits vor einer ganzen Weile erwähnt, dass er noch eine PS3 auf seinem Dachboden stehen habe. Sechseinhalb Jahre später hat er es dann tatsächlich geschafft, ihm die Konsole mitzubringen. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeine PS3.

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Autoplay

Hinter der PS3, die "93gamer" von seinem Boss erhalten hat, verbirgt sich nämlich ein kleiner Hardware-Schatz: Wie adleräugige User in der Kommentarspalte beobachtet haben, haben wir es hier mit einer CECHB01-Variante zu tun, die in den USA – insbesondere in Originalbox – heutzutage wirklich schwer zu finden ist.

Wer ganz genau hinschaut, entdeckt oben auf der Box einen Sticker, auf dem die Modellnummer verzeichnet ist:

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Hinter dem Modell verbirgt sich eine PS3 mit 20 GB-Festplatte (ja, die waren damals wirklich noch so klein). Dieses wurde in den USA gemeinsam mit einer größeren 60 GB-Variante am 17. November 2007 auf den Markt gebracht, gehört also zur ersten PS3-Generation.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Die große Besonderheit: Im Gegensatz zu späteren PlayStation 3-Modellen sind sowohl die 20 GB- als auch die 60 GB-Varianten noch abwärtskompatibel und können PS1- und PS2-Spiele abspielen.

Hierzulande kam die PS3 am 23. März 2007 auf den Markt, damals zunächst in einer 599 Euro teuren 60 GB-Variante. Diese war ebenfalls noch abwärtskompatibel, die nachfolgenden Modelle allerdings nicht mehr. So wurde mit der am 10. Oktober 2007 veröffentlichten 40 GB-Variante der legendären Klavierlack-Konsole die Abwärtskompatibilität vollständig über Bord geworfen.

Besitzt ihr eure PlayStation 3 eigentlich noch? Falls ja: Funktioniert sie weiterhin oder hat sie womöglich sogar durch YLOD mittlerweile das Zeitliche gesegnet? Und: Welches PS3-Modell habt ihr euch damals gekauft?