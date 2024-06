Dark Souls, aber viel schöner: Dieses Action-Rollenspiel für PS5 gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis!

Top-Grafik und fantastisches, düsteres Artdesign: Dieses Soulslike-Rollenspiel ist den derzeitigen Preis schon aufgrund seiner Optik wert.

Ihr braucht Soulslike-Nachschub für PS5? Kein Problem: Durch den Days of Play Sale bei Amazon bekommt ihr gerade eine Menge PS5-Spiele günstig im Angebot, darunter gleich mehrere Soulslikes. Neben dem PS5-exklusiven Demon's Souls ist auch das erst im Oktober 2023 erschienene Lords of the Fallen mit dabei, das ihr jetzt schon für 24,99€ abstauben könnt:

Lords of the Fallen 2023: Fast wie ein Dark Souls 4, aber mit eigenen Ideen!

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Das neue Lords of the Fallen aus 2023 ähnelt Dark Souls noch mehr als der Vorgänger aus 2014. Das hervorragende, düstere Artdesign, die verschachtelte Spielwelt voller Geheimnisse, das nahkampfbetonte Gameplay mit wuchtigen Angriffen und der hohe Schwierigkeitsgrad lassen es fast wie Dark Souls 4 wirken – zumal Lords of the Fallen grafisch mit seinem hohen Detailgrad und tollen Lichteffekten Dark Souls 3 weit überlegen ist und schlicht fantastisch aussieht!

Lords of the Fallen hat aber auch eigene Ideen, beispielsweise die Totenwelt, in die ihr wechselt, wenn ihr sterbt, und aus der ihr euch wieder ins Leben zurückkämpfen könnt. Hier finden sich sogar ganz eigene Geheimnisse und verborgene Durchgänge. Allerdings ist es dort sogar noch gefährlicher als in der Welt der Lebenden, da ständig neue Gegner spawnen und ihr früher oder später überwältigt werdet, wenn ihr nicht schnell genug den Weg zurück findet.

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster ist das neue Soulslike

Eine besonders coole neue Mechanik ist zudem die Möglichkeit, euren Gegner die Seele herauszureißen. Das macht sie nicht nur kurzzeitig wehrlos, ihr könnt sie so auch dazu zwingen, ihre Position zu wechseln, da der Körper der Seele früher oder später folgt. Auf diese Weise könnt ihr Feinde in Fallen locken und sie etwa Abgründe hinabstürzen lassen.

Dass Lords of the Fallen trotz allem nicht der ganz große Erfolg wurde, liegt nicht zuletzt am schlechten technischen Zustand zum Release. Auf GamePro haben wir damals deshalb sogar auf einen Test verzichtet. Als wir uns das Spiel im Februar 2024 zuletzt genauer angesehen haben, waren rund 30 Patches erschienen und der Großteil der Probleme behoben, hin und wieder ging die Framerate aber noch immer in die Knie. Die Schönheit des Spiels hat eben ihren Preis.

