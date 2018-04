Dark Souls Remastered - Nintendo Switch-Version auf Sommer 2018 verschoben

Eigentlich sollte Dark Souls Remastered am 25. Mai 2018 sowohl für PS4 und Xbox One als auch für die Nintendo Switch erscheinen, daraus wird nun aber doch nichts. Wie Bandai Namco UK auf Twitter bekannt gab, wurde die Switch-Version verschoben.

Das Spiel sowie das zugehörige Solaire of Astora-Amiibo sollen erst im Sommer 2018 erscheinen, wobei der Publisher kein konkretes Datum nennt. Immerhin: Die Verzögerung soll der Qualität des Action-Rollenspiels zugute kommen.

The Nintendo Switch version of #DarkSoulsRemastered will be pushed back to Summer 2018, as well as the Solaire of Astora amiibo. We apologise for the delay but rest assured, the extra time will improve your journey to Lordran.



PC/PS4/X1 versions is still coming 25th May 2018.