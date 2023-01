Mit 2,19 € ist dieses düstere Dungeon-RPG für PS der nächste Mega-Schnapper mit 90 % Rabatt

Das Jahr 2023 startet mit einem Kracher-Angebot im PS-Store. Das rundenbasierte Gothic-Rollenspiel Darkest Dungeon ist ab sofort zu einem unschlagbaren Preis vorhanden. Solltet ihr schon immer einmal damit gehadert haben, in den Titel reinzuschauen, wäre nun der passende Moment.

Alles Wissenswerte zum Angebot:

Im Angebot: Darkest Dungeon

Preis: 2,19 € (vorher 21,99 €), Rabatt von 90 %

Rabatt von 90 % Angebot gilt bis: 19. Januar 2023

Das Spiel kann viele positive Wertungen vorweisen. Auf Metacritic hat das Spiel einen Score von 83 Punkten und auf Steam wird es mit sehr positiven Rezensionen überhäuft.

Das macht Darkest Dungeon so düster

1:12 Darkest Dungeon - Launch-Trailer der PC-Version

Genre: Rollenspiel, Roguelike

Rollenspiel, Roguelike Metacritic: 83

Darum geht es: In Darkest Dungeon übernehmt ihr die Verantwortung für eine Gruppe voller tapferer Held*innen, mit denen ihr durch unterschiedliche Areale wie verwunschene Wälder oder unheimliche Gruften reist. Die verschiedenen Dungeons müssen von Monstern befreit werden. Als Belohnung winken einzigartige Schätze.

Die unterschiedlichen Gegner sind dabei nicht der einzige Feind, denn auch psychische und physische Belastungen wie Stress, Hunger und Seuchen sind eine Bedrohung für den Trupp. Steigt die psychische Beanspruchung zu sehr, sterben die Mitglieder eurer Gruppe.

Bei dem Titel handelt es sich um eine Mischung aus Rundentaktik-Strategiespiel, Rollenspiel und Roguelike. Mit seinen Roguelike-Elementen erinnert es vor allem an Titel wie The Binding of Isaac: Rebirth oder das gefeierte Hades. Ein weiterer Titel, mit dem Darkest Dungeon verglichen wird, ist der Indie-Hit Slay the Spire:

9 2 Mehr zum Thema PS Plus April 2022: Trotz Kritik am Lineup - dieses Gratis-Spiel ist ein Must Play

Es gibt verschiedene Klassen wie Grabräuber oder Pestdoktor, die mit ihren individuellen Fähigkeiten gut kombiniert werden sollten. Mittlerweile gibt es sogar einen Nachfolger namens Darkest Dungeon 2. Der Titel befindet sich seit Oktober 2021 in der Early Access-Phase, soll aber in diesem Jahr als Vollversion erscheinen. Somit wäre das jetzige Angebot ein guter Preis, um in die Reihe mal reinzuschnuppern.

Habt ihr Interesse an Darkest Dungeon oder werdet ihr einen Bogen um das Angebot machen?