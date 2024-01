Nur 4,39€ im PS Store: Schnappt euch jetzt eines der besten, düsteren RPGs überhaupt zum Top-Preis

Darkest Dungeon gibt es jetzt im PS Store Sale im Angebot.

Im PlayStation Store ist ein neuer Sale gestartet, bei dem ihr euch wieder jede Menge Schnäppchen sichern könnt. Damit ihr bei den über 1.800 Angeboten nicht komplett den Überblick verliert, haben wir euch hier eine persönliche Empfgehlung rausgesucht, die wir euch ans Herz legen wollen.

Um dieses Angebot im aktuellen PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel: Darkest Dungeon

Preis im aktuellen Januar-Sale: 4,39 Euro

4,39 Euro Regulärer Preis: 21,99 Euro (80 Prozent Rabatt)

21,99 Euro (80 Prozent Rabatt) Angebot gültig bis: 01. Februar 2024

Wollt ihr wissen, was es sonst noch im aktuellen Sale für PS4 und PS5 gibt, bekommt ihr hier eine Übersicht mit weiteren Highlights:

Das erwartet euch bei Darkest Dungeon

1:12 Darkest Dungeon - Launch-Trailer der PC-Version

Genre: taktisches RPG, Roguelite

taktisches RPG, Roguelite Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Metacritic-Wertung: 84

Darum geht's: Darkest Dungeon ist eine düstere Mischung aus Dungeon Crawler, Rundentaktik-Strategiespiel und Rollenspiel. Dabei heuert ihr Abenteurer*innen an, um sie in Dungeons zu schicken, wo sie Beute sammeln, Fallen entschärfen und in rundenbasierten Kämpfen brutale Gefechte bestreiten müssen.

Fallen sie im Kampf, sind eure Held*innen dauerhaft tot und ihr müsst neue anheuern. Neben ihrer körperlichen müsst ihr euch aber auch um ihre geistige Gesundheit kümmern. Denn die Schrecken, die eure Truppe in den Dungeons erlebt, kann zu allerhand Leiden und psychischen Belastungen wie Kleptomanie, Paranoia oder Stressanfälligkeit führen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kämpfe ist also einiges an taktischem Geschick gefragt, um eure Truppe durchzubringen.

Das mag erstmal anstrengend klingen und tatsächlich ist Darkest Dungeon von der Schwierigkeit her durchaus knackig. Aber die düstere Story und Atmosphäre zusammen mit den herausfordernden Kämpfen, bei denen nur zu schnell mal alles schief gehen kann und man nur noch hektisch versucht, ein paar Leute lebend rauszubekommen, sorgen auch für einen regelrechten Sog.

Pro und Contra: Wer eher eine seichte Spielerfahrung mit Fokus auf die Story und Charaktere sucht, sollte um Darkest Dungeon lieber einen Bogen machen. Für Fans von anspruchsvollen, intensiven Kämpfen und drückender, düsterer Stimmung ist das Spiel aber restlos zu empfehlen.

Durch die zufallsgenerierten Dungeons und verschiedenen Gruppenkonstellationen dank insgesamt 16 Heldenklassen bleibt Darkest Dungeon außerdem abwechslungsreich, auch wenn der grundsätzliche Gameplay-Loop früher oder später repetitiv wird.

Habt ihr noch besonders gute Angebote im neuen PS Store Sale entdeckt?