Darsteller aus der berühmten Spiegel-Penny-Doku ist ein gefragter Anime-Synchronsprecher

Was haben der Kiez-Penny und Naruto gemeinsam? Richtig - Walter Wigand.

Dem einen oder der anderen von euch ist das sicher schon mal passiert: Du schaust auf YouTube ein Video, lässt dich vom Algorithmus treiben und Uppsi – plötzlich ist der ganze Sonntag vorbei.

In der verstrichenen Zeit gab es aber allerhand zu sehen, etwa wie man ein Brot backt, ein traditionelles Reetdach baut oder eine Raststättenkneipe betreibt. Wer jetzt grinsend zugeben muss, dass er oder sie genau weiß, wovon wir reden, ist sicher auch schon mal auf die mittlerweile durchaus berühmten Penny-Dokus vom Spiegel gestoßen.

In diesen begleitet das Reportagen-Team das Treiben rund um einen Penny-Markt auf dem Kiez von St. Pauli und stellt dabei eine ganze Reihe an Persönlichkeiten vor. Eine davon ist Schauspieler und Musikproduzent Walter Wigand, der, wie wir in der aktuellen Folge erfahren, auch ein gefragter Synchronsprecher ist – unter anderem für den erfolgreichen Anime Boruto.

Bekanntes Gesicht aus Penny-Doku spricht Naruto-Rollen

Wer ältere Folgen der Reportage gesehen hat, kennt Walter Wigand bestimmt. Stets in eine FBI-Jacke gehüllt erzählt er uns in alten Folgen von seinen selbst produzierten Titeln, wie etwa "The World is Gaga". In der neuen Ausgabe, die am 20.11.2025 auf dem Kanal des Spiegels erschient, hat Wigand erneut einen Auftritt.

Dort erfahren wir, dass er auch als Synchronsprecher arbeitet und momentan etwa im Anima Boruto eine Sprechrolle hat. Ein Blick auf seine Bio verrät uns, dass er schon seit 2007 fest in der Welt von Naruto verankert ist und bereits in der Vorgänger-Serie die Charaktere Choza Akimichi, Genbu und Tajima Uchiha gesprochen hat.

In der Tonkabine verrät er auch, warum er die japanische Sprache so gern synchronisiert:

"Ich spreche natürlich kein Wort Japanisch, aber ich mag diese martialische, diese Pathos getriebene Sprache! Da wird gedonnert! Und das ist etwas, was mir immer gelegen hat. Donnern, Donnern und nochmal donnern."

Aber auch abseits konnte Wigand schon andere kleine Synchronrollen übernehmen, etwa in The Crown oder Dr. House.

Den passenden Part in der Spiegel-Doku findet ihr übrigens hier. In der Folge erfahren wir auch, was aus einigen anderen Persönlichkeiten geworden ist.

Penny-Reportage schon längst Kult

Die ersten Folgen der Reportagen-Reihe wurden bereits 2007 ausgestrahlt, große Bekanntheit erreichten sie allerdings erst mit der Veröffentlichung auf YouTube 2020. Dort verzeichnen sie mittlerweile viele Millionen Aufrufe und haben einen Kultstatus. jjayzzon6544 schreibt in einem Video-Kommentar Folgendes:

"Diese Türen des Pennys gleichem dem Tor zu einem Paralleluniversum... Was diese Menschen zu erzählen haben, ist einfach legendär."

Wie beliebt die Videos sind, zeigt auch der aktuelle Film, der am 20.11.2024 veröffentlicht wurde und nach drei Tagen bereits über 700.000 Aufrufe erreicht hat. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir auch in Zukunft noch vom Kiez-Penny und den schillernden Persönlichkeiten von dort hören werden.

Was ist mit euch? Kennt ihr die Penny-Dokus und habt ihr die Stimme vielleicht sogar erkannt? Verratet es uns in den Kommentaren!