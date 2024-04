Narutos neunschwänziger Fuchs kehrt zurück! Boruto-Cliffhänger wirft aber auch neue Fragen auf

Kurama, der neunschwänzige Fuchs in Naruto. (Bild: Studio Pierrot)

Nach dem Ende von Naruto: Shippuden und Boruto: Naruto Next Generation geht die Geschichte von Narutos Sohn in Boruto: Two Blue Vortex weiter. Seit den Geschehnissen im ersten Boruto-Manga war der neunschwänzige Fuchs Kurama, der in Naruto versiegelt ist, jedoch nicht mehr zu sehen. Fans haben sich daher gefragt, was nun mit dem Bijuu von Naruto passiert ist.

Das neueste Kapitel von Boruto: Two Blue Vortex teast nun tatsächlich seine Rückkehr an, sorgt aber auch für Verwirrung. Denn das Fuchsmonster ist nicht wie erwartet in Naruto, sondern schlummert im Inneren einer anderen Person.

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Boruto: Naruto Next Generation und Boruto: Two Blue Vortex.

Kurama ist am Leben und kehrt zurück

In Boruto: Naruto Next Generation fühlte sich Naruto in einem Kampf mit Isshiki Otsutsuki dazu gezwungen, den Baryon-Zustand zu aktivieren. Als Folge dieses enormen Kraftanstiegs und Verbrauchs des Chakras ist der neunschwänzige Fuchs in Naruto gestorben.

Beide waren sich bewusst, dass es Kuramas Leben beenden würde, aber es war zu dem Zeitpunkt der einzige Ausweg, um den Kampf gegen Isshiki zu gewinnen.

Das alles ändert sich jedoch in Boruto: Two Blue Vortex. In den früheren Kapiteln wurde das Schicksal von Kuruma bereits angedeutet. Wie es aussieht, ist der Fuchs doch noch am Leben. Wir haben euch unten einen Beitrag verlinkt, der die Mangaseite aufzeigt, in der Baby-Kurama mit Himawari zu sehen ist.

Die Spur führt überraschenderweise nicht zu Naruto und wirft noch mehr Fragen auf

Jura, einer der Hauptantagonisten in Boruto, ist auf der Suche nach Naruto. Nicht nur hat er einige Fragen an unseren alten Helden, sondern möchte sich ihn auch einverleiben.

Nachdem Jura und Hidari in Konoha eingedrungen sind, verfolgen sie die Chakra-Spur von Kurama, in der Hoffnung, Naruto zu finden. Überraschenderweise führt ihre Suche sie jedoch zu jemand ganz anderem: Himawari Uzumaki, Narutos Tochter und Borutos Schwester.

Während Fans sich darüber freuen, dass der neunschwänzige Fuchs endlich wieder zurück ist, herrscht gleichzeitig auch Verwirrung. Kuruma ist damals im Kampf gegen Isshiki Otsutsuki gestorben, als Naruto den Baryon-Modus aktiviert hat. Wie kommt es also, dass er lebt und das auch noch in Himawari? Noch dazu ist er in seiner Baby-Form.

Fans fragen sich daher, ob es sich dabei wirklich um denselben Kuruma handelt, oder er eine neue, wiedergeborene Version darstellt, die keinerlei Erinnerungen an das vorherige Leben besitzt.

Was in Boruto: Two Blue Vortex bisher passiert ist

Aktuell wurde Naruto von Kawaki, einem der Hauptantagonisten der Serie, in einer andere Dimension versiegelt. Die Erinnerungen aller verbliebenen Konoha-Bewohner wurden zudem mithilfe einer Technik umgeschrieben. Während Kawaki durch die Manipulation der Erinnerungen jetzt als der offizielle Sohn vom "verstorbenen" Naruto angesehen wird, ist Boruto als Mörder seines Vaters gebrandmarkt und somit die meistgesuchte Person des Landes.

Mit der möglichen Rückkehr von Kurama und der steigenden Relevanz von Himawari bleibt es für Fans der Serie spannend.

Wie ist eure Meinung zu Boruto: Two Blue Vortex und habt ihr seit dem Ende von Naruto die Serie aktiv verfolgt?