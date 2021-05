Das große Rennen - Fahrt mit euren Helden um den Sieg! [Anzeige]

Wenn ihr euch schneidet, riecht es dann nach Benzin? Schlägt euer Herz schneller, wenn ihr Motoren aufheulen hört? Dann ist "Das große Rennen" euer Event! Wir wollen am Vorabend des großen Preises von Monaco live Renn-Feeling entfesseln - und ihr könnt mitfahren!

Am 22. Mai geht's um 19 Uhr los: erst spielen wir Wreckfest (PS4) und später am Abend im Finale F1 2020 (PS4). Um mitzumachen, braucht ihr eine PS4, PS Plus für Multiplayer-Matches sowie Discord und ein Mikro, um euch mit eurem Team-Chef live unterhalten zu können. Team-Chef? Ja, genau, denn die sieben Glücklichen, die wir nach Abschluss der Anmeldefrist ziehen, fahren jeweils in einem unserer Racing-Teams um den Sieg.

Team GamePro mit Dennis

Team GameStar mit Florian

Team Sky mit Oliver

Team Wakez

Team feelfifaandgamingtv

Team SYou

Team DieHahn

Sagt uns in der Anmeldung für welches Team ihr gerne fahren würdet und wir geben unser Bestes, um euch mit eurem Helden zu matchen! Glück ist aber nicht der einzige wichtige Faktor bei "Das große Rennen", denn es kommt auch auf euch an! Seid euch bitte schon vor der Anmeldung sicher, dass ihr am 22. Mai zur festgelegten Uhrzeit Zeit habt (am besten schon ab 17 Uhr) und vor allem, die erforderlichen Spiele auf euren Festplatten liegen!

Und weil kein Rennen ohne Preise auskommt, gibt's für den Community-Fahrer des Gewinner-Teams neben dem Nervenkitzel auch noch ein cooles Geschenk!

