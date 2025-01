"Das ist nicht unser Ruffy!" Oda zeichnete 2017 ein realistisches Bild von Ruffy und Shanks und Fans sind davon gar nicht begeistert

Ruffy hatte als kleiner Junge oftmals Streit mit seinen Bruder. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

One Piece hat jetzt schon seit dem Release des ersten Manga-Kapitels einige Jahrzehnte hinter sich und Eiichiro Oda hatte zur Feier jedes Jubiläums ein Bild zu seiner beliebten Shonen-Reihe gezeichnet. Auch 2017 war keine Ausnahme und der One Piece-Schöpfer zauberte zur Feier des 20. Jubiläums von One Piece, eine realistische Zeichnung zum Rothaar-Piraten Shanks und Strohhutes Ruffy, als er noch ein kleiner Junge war.

Ein One Piece-Fan veröffentlichte die damaligen Zeichnungen von Oda erneut auf im Jahr 2025 auf X (ehemals Twitter) und dieses Mal zeigt sich die Community nicht besonders begeistert über die realistische Darstellung von Ruffy – oder genauer gesagt, erkennen den Strohhut-Jungen kaum wieder!

Fans lehnen realistische Zeichnung des jungen Ruffy ab

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @pookiepiece veröffentlicht 2. Januar 2025 eine alte Zeichnung von Eiichiro Oda aus dem Jahr 2017, das der One Piece-Schöpfer zum 20. Jubiläum seines beliebten Anime- und Manga-Werks gezeichnet hatte.

In Zeichnung hat Eiichiro Oda den Rothaar-Piraten Shanks und Ruffy in einem realistischen Stil gemalt.

Ein Zeitraffer-Video dazu, wie Eiichiro Oda die beiden Schritt für Schritt gezeichnet hatte, wurde ebenfalls offiziell auf dem YouTube-Kanal von Toei Animation im Jahr 2017 hochgeladen. Das Video könnt ihr hier anschauen:

Obwohl Fans zu Shanks realistischer Darstellung bis auf positive Anmerkungen kaum Worte zu verlieren haben, sieht es bei der Zeichnung von Ruffy etwas anders aus. Denn dort stellen sich viele die Frage, wie der One Piece-Schöpfer seinen eigenen Protagonisten so etwas "Schreckliches“ antun konnte.

Unter dem Beitrag von @pookiepiece gibt es mehrere Kommentare von Fans, die “diesen” Ruffy ablehnen und davon sprechen, dass das nicht der Strohhut-Pirat und Protagonist der Geschichte ist. Es geht manchmal sogar so weit, dass einige unter dem Beitrag die Zeichen-Fähigkeiten infrage stellen. Auch wird oftmals darüber gescherzt, dass Oda bei der Zeichnung Shanks präferiert habe, während Ruffy den Kürzeren zog.

Hier sind einige der negativen Stimmen:

“War Oda besoffen, als er das gezeichnet hat? "Das ist nicht mein Kerl, Ruffy!” Von @KHDLuffy

“Shanks sieht gut aus, aber was ist denn mit Ruffy?” Von @CJDLuffy

“Ich werde einfach so tun, dass ich das nicht gesehen habe.” Von @Legendz1174

Dieser Ruffy ist nicht "hässlich", sondern realistisch

Es ist wichtig anzumerken, dass die negativen Anmerkungen eine laute Minderheit sind und der Großteil der Fans eher beeindruckt davon ist, wie Oda Ruffy als kleinen Raufbold akkurat gezeichnet hat. Schließlich war und ist er nach wie vor ein Energiebündel und hat sich in der Vergangenheit oft zum Beispiel mit seinem Bruder Ace geprügelt. Dabei hat er sicherlich auch mal den einen oder anderen Zahn verloren.

Übrigens wäre Ruffy laut Odas in der echten Welt Brasilianer und der One Piece-Schöpfer hat nach seiner Vorstellung von einem kleinen brasilianischen Jungen Ruffy in der Zeichnung genau so dargestellt.

Wie ist eure Meinung zu dieser alten Zeichnung von Shanks und Ruffy?