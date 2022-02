Das wichtigste Spiel meiner Kindheit gibt’s nun auf der Nintendo Switch

Freddi Fish 3 und Putt-Putt Travels Through Time schafften es bereits Ende letzten Jahres auf die Nintendo Switch. Mit vier weiteren Titeln aus dem Hause Humongous Entertainment erweitert sich jetzt der Katalog für kindgerechte Point&Click-Abenteuer aus den 90er-Jahren. Neben Geheimagent- und Superheld-Action geht es ab dem 10. Februar auf der Switch auch tierisch zu:

Putt-Putt Saves The Zoo (Töff-Töff rettet den Zoo)

Spy Fox in “Dry Cereal”

Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside

Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening

Das ist Putt-Putt Saves The Zoo

Genre: Point&Click-Adventure

Englisch Switch-Release: 10. Februar 2022

Darum geht’s: Putt-Putt, oder in Deutschland auch Töff-Töff genannt, ist ein kleines lila Auto, das sprechen kann. Zusammen mit Hund Peppi muss Töff-Töff dem Zoo helfen, damit dieser seine Pforten öffnen kann. Das geht aber erst, wenn alle verschwundenen Tierbabys wieder wohlbehalten bei ihren Eltern sind. Damit das gelingt, muss Putt-Putt jedoch so einige Probleme lösen. Für Abwechslung sorgen kleine Aktivitäten wie Eishockey und Fotos schießen.

Putt-Putts Lernabenteuer von 1995 ist für Kinder ab 4 Jahren gedacht. Hier seht ihr den Trailer für die Switch-Version:

Achtung, nur auf Englisch: Die Switch-Version ist leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch erhältlich. Das Englisch ist mit leichten Kenntnissen aber recht gut zu verstehen. Wer trotzdem lieber auf eine vollständige deutsche Lokalisierung setzen will, wird da zum Beispiel auf Steam fündig.

Warum mir Putt-Putt Saves the Zoo so wichtig ist

Annika Bavendiek: Mit Töff-Töff verbinde ich eine meiner allerersten, als auch allerschönsten Erinnerungen, wenn es um Videospiele geht. Als ich den Switch-Trailer sah, stieg in mir sofort wohlige Nostalgie auf. Die liebevollen Charaktere, die eingängige Musik, die Minispiele – es war, als würde ich alte Freunde nach vielen Jahren wiedersehen. Dass Adventure-Koryphäe Ron Gilbert (Monkey Island) dabei auch seine Entwicklerhände im Spiel hatte, lässt mich im Nachhinein noch besser verstehen, warum mich die Rettungsaktion mit Töff-Töff und Peppi so gefesselt hat.

Und das ging nicht nur mir so, sondern auch einem Freund, mit dem ich viele Stunden lang den Tieren im Zoo geholfen habe. Zwischendrin spielten wir voller Begeisterung das Eisbären-Hockey, machten Fotos der Zootiere und druckten das Album sogar aus. Dadurch lernte ich im Alter von fünf Jahren auf spielerische Art, wie man Probleme logisch angeht und das Tiere als gleichwertige Lebewesen zu respektieren sind. Es machte mich stolz, wenn ich wieder einmal alle Tierbabys heile zu ihren Eltern zurückgebracht hatte.

