20 empfehlenswerte Kinder- und Familienspiele für Nintendo Switch

Nintendo-Konsolen gelten seit jeher als besonders geeignet für Kinder und Familien, viele von uns sind mit Figuren wie Mario, Toad, Yoshi und Co. aufgewachsen. Kein Wunder also, dass es auch auf der Switch jede Menge empfehlenswerte Titel gibt, die sich prima mit der Familie und dem eigenen Nachwuchs zocken lassen.

Für alle, die noch neu im Nintendo-Kosmos sind und/oder Empfehlungen für besonders tolle Kinder- und Familienspiele brauchen, haben wir diese Liste mit insgesamt 20 Titeln erstellt, die wir für besonders empfehlenswert halten. All diese Spiele sind bereits erscheinen und dementsprechend erhältlich.

Uns ist an dieser Stelle aber auch wichtig zu erwähnen, das die Auswahl dieser Liste komplett subjektiv getroffen ist und deshalb nicht zwangsläufig euren Geschmack oder den eurer Kinder treffen muss. Kriterien für diese Liste waren unter anderem kinderfreundliche Themen und Gestaltung, kein hoher Gewaltgrad, überschaubare Komplexität, Potenzial für Lerneffekte und - wenn möglich - die Option, zusammen spielen zu können. Viel Spaß mit unserer Kinder- und Familienspieleliste für die Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Genre: Rennspiel

Rennspiel Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: In Mario Kart 8 Deluxe rast ihr mit knapp 40 Fahrern aus dem Mario-Universum über rund 50 Pisten und versucht, möglichst weit vorne auf dem Treppchen zu landen. Andere Spieler:innen ärgert ihr mit diversen Extra-Items, etwa Schildkrötenpanzern oder Bananenschalen. Neben diversen Grand Prix-Modi in mehreren Schwierigkeitsstufen stehen unter anderem auch Zeitrennen auf dem Programm.

Der ursprünglich auf der Wii U erschienene Titel ist schon jetzt ein moderner Klassiker und aus etlichen Gründen eine perfekte Empfehlung für die ganze Familie. Denn nicht nur ist das Spielprinzip leicht erfassbar und motivierend, auch Anfänger können dank Schwierigkeitsgradregulierung und der tollen Schlau-Steuerung (übernimmt Teile der Kontrollen) schnell Erfolgserlebnisse haben. Da auch der Umfang enorm groß und auch ein 4-Spieler-Splitscreen-Modus an Bord ist, sollte dieser Titel in keinem Switch-Familienhaushalt fehlen.

Super Mario Party

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: Super Mario Party ist grob gesagt eine Art Brettspielumsetzung mit Mario-Figuren. Ihr bewegt euch über ein Brett und sammelt möglichst viele Münzen und Sterne ein. Aufgelockert wird das durch 80 Minispiele, in denen ihr unter anderem Stachelfallen ausweichen oder auf einem Fahrrad um die Wette fahren müsst. Diese spielt ihr in unterschiedlichen Konstellationen. Mehrere Spielmodi stehen zur Verfügung, darunter auch eine Koop-Variante auf einem Raft-Floß.

Hier halten sich Action und ruhige Momente sehr gut die Waage, weswegen Super Mario Party auch für jüngere Spieler:innen schnell erfassbar und aufregend ist. Bei manchen Minispielen kann zwar eine gewisse Frustresistenz nicht schaden, allzu aufgewühlte Gemüter lassen sich in den Koop-Varianten aber auch super wieder abkühlen. In jedem Fall eine hervorragende Alternative zum analogen Brettspielabend.

Just Dance 2021

Genre: Tanzspiel

Tanzspiel Spielerzahl (offline): 1-6

1-6 Auch für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Darum geht's: Es ist ganz simpel: In Just Dance 2021 laufen auf dem Bildschirm Songs und Choreographien ab, die ihr dann davor mit vollem Körpereinsatz nachtanzen sollt. Die 2021er-Variante ist zudem direkt mit dem Streaming-Dienst Just Dance Unlimited verknüpft, der über 600 Songs enthält, aber auch nach einem Gratis-Monat kostenpflichtig wird. Erkannt werden eure Bewegungen übrigens über eine App auf dem Smartphone (oder halt über Joy-Cons), was gerade den Einstieg für Kids erleichtert.

An die wurde ohnehin gedacht, denn Just Dance enthält insgesamt acht Songs und Choreographien für die jüngsten unter uns. Und da bis zu sechs Tanzwütige gleichzeitig abzappeln können, ist der Titel auch für größere Familien geeignet.

Lego City Undercover

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-2

1-2 Auch für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Darum geht's: In Lego City Undercover schlüpfen wir in die Rolle des Polizisten Chase McCain, der den ausgebrochenen Gangsterboss Rex Fury einbuchten muss. Als Chase erkunden wir ganz im Stil von GTA entweder zu Fuß oder in einem von über 100 Vehikeln die Stadt, erledigen Story-Aufgaben oder sammeln die überall in der Welt herumliegenden Legosteinchen. Dank unterschiedlicher Kostüme kann Chase besondere Manöver ausführen, um seine Aufgaben zu erfüllen.

Grundsätzlich sind fast alle Lego-Spiele empfehlenswert, wir haben uns aber Lego City Undercover herausgepickt, da es auch kleineren Spieler:innen sehr charmant die Tür zu Open World-Spielen öffnet. Sympathische Charaktere, viel Humor und jede Menge Abwechslung machen Undercover zur Lego-Unterhaltung auf höchstem Niveau und sowohl für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen interessant. Die Switch-Version bietet übrigens eine Koop-Variante, die es im Wii U-Original noch nicht gab.

Yoshi's Crafted World

Genre: Jump&Run

Jump&Run Spielerzahl (offline): 1-2

1-2 Auch für: -

Darum geht's: Knuddeldino Yoshi übernimmt in Yoshi's Crafted World die Hauptrolle und muss mit seinen Freunden die Juwelen eines Artefakts einsammeln, die sich über mehrere Inseln verteilt haben. Dabei hüpft ihr durch zahlreiche abwechslungsreiche Welten und Level und nutzt Yoshi's Fähigkeiten, um Gegner zu besiegen und kleinere Aufgaben zu erfüllen. Das funktioniert sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu zwei Spieler:innen.

Jump&Runs sind natürlich das Steckenpferd von Nintendo und Yoshi's Crafted World ist ein sehr guter Einstieg in diesen Bereich. Denn der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist nicht übertrieben hoch, neue Aktionen und Fähigkeiten werden stets gut erklärt und durch die Option, im Koop zu spielen, kann auch eine erwachsene Person helfend zur Seite stehen.

Minecraft

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Darum geht's: Wie bei den anderen Konsolen darf natürlich auch auf der Switch eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten auf dieser Liste nicht fehlen. Denn Minecraft hat alles, was ein gutes Kinder- und Familienspiel braucht: Leichte Zugänglichkeit, einen großen Umfang, einen starken Lernfaktor und natürlich die Möglichkeit, durch das Bauen einer eigenen Welt enorm kreativ zu sein. Das können dann im Koop-Modus auch bis zu vier Personen gleichzeitig, Eltern und Kinder können also problemlos zusammenspielen.

Über die Jahre kamen immer neue Features und Elemente ins Spiel, darunter auch ein Story-Modus für Solospieler, der Minecraft auch im Jahr 2021 immer noch zu einem der empfehlenswertesten Sandbox-Spiele überhaupt macht.

Pokémon: Let's Go, Pikachu/Evoli

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Spielerzahl (offline): 1

1 Auch für: -

Darum geht's: Bei den beiden Pokémon: Let's Go!-Spielen handelt es sich um erweiterte Remakes von Pokémon Gelb, das 1998 für den Game Boy erschien. Die Spiele sind, wie der Name schon vermuten lässt, an Pokémon GO angelehnt. Wir treten gegen die Arenaleiter an, lassen im Schere-Stein-Papier-Prinzip Monster gegen Monster kämpfen und sammeln und trainieren sie, um der oder die Allerbeste zu sein.

Pokémon sind wieder groß in Mode und die Let's Go-Teile sind für ein jüngeres Publikum ein insgesamt besserer Einstieg als Schwert und Schild, weil sie unter anderem wegen der weniger komplexen Kämpfe besser zugänglich sind und mit seinen zahlreichen Pokémon trotzdem eine Menge zu bieten haben.

51 Worldwide Games

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: 51 Worldwide Games ist eine Spielesammlung von zahlreichen klassischen, aber auch weniger bekannten (Brett)Spielen, darunter etwa Mahjong, Vier gewinnt, Schach, Bowling oder Uno. Klingt zwar recht öde, ist es aber nicht. Denn die Umsetzung ist hervorragend gelungen, dazu tragen unter anderem die tollen Tutorials bei, die die Regeln der Spiele in kurzer Zeit sehr gut und verständlich erklären.

Durch die tolle Auswahl der Spiele sollte für jeden in der Familie etwas dabei sein. Da bei den meisten Spielen eine Partie schnell erledigt ist, reizt das zu Revanche-Partien und Entdecken der unterschiedlichen Spiele. Damit eignet sich 51 Worldwide Games auch ideal für eine entspannte Runde zwischendurch.

Captain Toad: Treasure Tracker

Genre: Adventure

Adventure Spielerzahl (offline): 1-2

1-2 Auch für: -

Darum geht's: Mit Pilzkopf Toad lauft ihr in Captain Toad: Treasure Tracker durch insgesamt 70 kleine Rätselabschnitte und versucht dort jeweils einen Stern zu erreichen. Das ist in einigen Fällen allerdings leichter gesagt als getan, denn auf dem Weg müssen etliche Hindernisse und Gegner überwunden werden. Dafür gibt es allerlei pfiffige Mechanismen, die das ganze Spiel abwechslungsreich gestalten. Mal müsst ihr beispielsweise Toad mit einer Kirsche verdoppeln und mehrere Schalter gleichzeitig drücken, mal Brücken und Schalter drehen oder Kugelwilli-Kanonen in die richtige Position bringen.

Treasure Tracker ist eine angenehme Rätselei, weil kein Zeitlimit vorgegeben wird und sich die Kamera beliebig drehen lässt. Das setzt Kinder nicht unnötig unter Druck und sie haben genügend Zeit, den richtigen Weg durch die Level zu finden. Wen partout Hilfe nötig ist, kann sich eine zweite Person zuschalten und dann mithilfe eines Cursors auf wichtige Gegenstände und Objekte zeigen oder Gegner abschießen.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Genre: Jump&Run

Jump&Run Spielerzahl (offline): 1-4

1-4 Auch für: -

Darum geht's: Super Mario 3D World ist ein ganz klassisches Mario-Jump&Run, in dem ihr mit Mario. Luigi, Prinzessin Peach und Toad durch jede Menge Level hüpft und versucht, sieben Feen-Prinzessinnen aus Bowsers Fängen zu befreien. Und dabei spielt Nintendo seine kompletten Stärken aus. Mario und Co. hüpfen über bewegliche Plattformen, laufen als Schattenrisse an der Wand entlang oder flitzen in einem riesigen Schlittschuh über zugefrorene Seen. Dann wieder geht es mit Vollgas auf dem Rücken eines Dinos über einen Wasserparcours oder auf Schusters Rappen über eine Mario Kart-ähnliche Rennpiste.

Natürlich musste ein Mario-Jump&Run auf diese Liste. Und eigentlich sind alle davon empfehlenswert - auch für Familien, doch Super Mario 3D World ist es ganz besonders. Das liegt unter anderem am sehr gut machbaren Schwierigkeitsgrad, den kompakten Levels und der Möglichkeit, zu viert zusammen zu spielen. Und wer 3D World durch hat, kann sich danach an das etwas anspruchsvollere Bowser's Fury wagen.

Nintendo Labo

Genre: Action

Action Spielerzahl (offline): Unterschiedlich

Unterschiedlich Auch für: -

Darum geht's: Labo ist kein Spiel im klassischen Sinn. Vielmehr verbindet es digitale Spielereien mit analoger Bastelei. Aus vorgestanzten Pappbögen bastelt ihr euch "Toy Con" genannte Peripheriegeräte, die ihr mithilfe der Switch-Konsole und der beiden Joy-Con "zum Leben erwecken" könnt. Spielvarianten gibt es einige, etwa ein Klavier, einen kleinen Käferroboter oder sogar ein Roboter-Spiel, bei dem ihr einen Rucksack auf dem Rücken habt. Insgesamt sind mehrere Labo-Sets erhältlich.

Mit Labo hat Nintendo einmal mehr bewiesen, dass in Sachen Ideenreichtum kaum jemand an das japanische Unternehmen herankommt. Es ist zudem perfekt zugeschnitten auf eine jüngere Zielgruppe, denn das Basteln und die anschließende Spielerei lassen sowohl Raum für viel Kreativität (zum Beispiel durch das Bemalen und Bekleben der Toy Con-Modelle), als auch erste Schritte in der Programmierung (in der Toy Con-Werkstatt) zu.

Super Mario Maker 2

Genre: Adventure/Editor

Adventure/Editor Spielerzahl (offline): 1-2

1-2 Auch für: -

Darum geht's: Super Mario Maker 2 teilt sich in zwei große Bereiche. Der "Bauen"-Teil gibt euch einen umfangreichen Editor an die Hand, in dem ihr eigene 2D-Mario-Level bauen könnt - mit etlichen Details und in unterschiedlichen Grafiksettings. Und der "Spielen"-Teil beinhaltet unter anderem eine kleine Kampagne, in der Mario das Schloss von Prinzessin Peach aufbauen muss, außerdem lassen sich hier die Kreationen der Super Mario Maker 2-Community ausprobieren.

Das Schöne - und damit auch familientaugliche - an Super Mario Maker 2 ist die Tatsache, dass ihr euch nicht festlegen müsst. Wenn ihr Lust habt, lasst ihr mit euren Kids im Editor eurer Kreativität freien Lauf und lernt ein paar Leveldesign-Grundlagen. Wenn euch dagegen mehr nach Entdecken ist, stöbert ihr in den zigtausenden Levels der Community.

Noch mehr coole Kinder- und Familienspiele für die Nintendo Switch

Was sagt ihr zu unserem Empfehlungen? Habt ihr selbst noch welche?