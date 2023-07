Dave the Diver: So funktioniert Auto Supply und darum lohnt sich das Auto-Kochen

Auto Supply ist eine der nützlichsten Funktionen in Dave the Diver.

In Dave the Diver müsst ihr nicht nur Fische fangen, sondern sie auch später in eurem Sushi-Restaurant zubereiten. Damit ihr am Ende des Abends nicht zu viel Abfall habt, könnt ihr "Auto Supply" – oder auch Auto-Kochen genannt – benutzen. Wie Auto-Kochen funktioniert und wie ihr es einstellt, erfahrt ihr hier.

Das macht Auto Supply in Dave the Diver

Das Auto-Kochen ist eigentlich eine der nützlichsten Funktionen im Spiel, allerdings wird sie kaum erklärt. Damit könnt ihr nämlich Zutaten und Geld sparen.

Normalerweise müsst ihr selbst festlegen, wie viele Einheiten eines Gerichtes ihr vermutlich an einem Abend verkaufen werdet. Werden am Ende nicht alle vorbereiteten Gerichte bestellt, wird der Rest weggeschmissen.

So funktioniert Auto-Kochen: Hier kommt Auto Supply ins Spiel. Statt die Gesamtzahl der Gerichte für das Menü vorab schätzen zu müssen, lasst ihr nur eine Einheit des Gerichtes vorbereiten und stellt Auto-Kochen dafür an.

Sobald das fertige Gericht dann bestellt wird, bereitet euer Koch eine neue Einheit zu und so weiter. So habt ihr immer genau ein Gericht vorbereitet, solange ihr die nötigen Zutaten besitzt.

Es gibt auch kleine Nachteile: Komplett Abfallfrei ist das Ganze natürlich auch nicht. Habt ihr genug Zutaten für den gesamten Abend, wird zwangsläufig das jeweils letzte automatisch gekochte Gericht weggeschmissen. Besonders bei seltenen Fischen solltet ihr es euch also gut überlegen.

So schaltet ihr Auto Supply in Dave the Diver ein

Das automatische Kochen müsst ihr einstellen, wenn ihr das Menü für den Abend zusammenstellt. Für jedes Gericht, bei dem ihr Auto Supply nutzen wollt, lasst ihr nur eines vorbereiten. Geht dann in der Speisekarte auf das Gericht und öffnet den "Managen"-Tab. Auf der Tastatur geht das mit Leertaste, mit dem Steamdeck nutzt ihr den A-Button.

Wählt hier Auto-Kochen und bestätigt die Funktion – schon werden die Gerichte nach Bedarf zubereitet. Ihr könnt es allerdings nicht für das gesamte Menü einstellen, sondern müsst es für jedes Gericht einzeln auswählen.