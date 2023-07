Dave the Diver: Seepferdchen fangen und alle 4 Seepferdchen für Linchen finden

So fangt ihr Seepferdchen in Dave the Diver.

Um Seepferdchen in Dave the Diver zu fangen, benötigt ihr erst einen ganz bestimmten Ausrüstungsgegenstand. Wo ihr ihn bekommt und wie ihr die vier Seepferdchen für Linchens Nebenmission findet, zeigen wir euch hier.

Seepferdchen in Dave the Diver fangen: So bekommt ihr das Insekten-Netz

Seepferdchen lassen sich nicht einfach mit der Harpune aufspießen. Stattdessen benötigt ihr ein bestimmtes Netz, das zum Fangen von Käfern und Kleintieren gedacht ist. Ihr könnt es allerdings nicht einfach in Duffs Laden kaufen oder finden, sondern erhaltet es über eine Nebenmission.

In Kapitel 2 taucht Maki in eurer Sushi-Bar auf und will, dass ihr einige Gerichte für sie zubereitet. Diese Zutaten braucht ihr dafür:

Stachelmakrele

Sojasoße

Seetang

Sojasoße und Seetang bekommt ihr schon in den flachen Gewässern, für die Sojasoße müsst ihr die roten Kochtöpfe öffnen. Stachelmakrele dagegen findet ihr in einer Tiefe zwischen 50 bis 130 Metern. Er ist weiß mit einem gelben Bauch und bläulichen Rücken.

Bereitet dann das Gericht für Maki zu und sie gibt euch im Austausch das Insekten-Netz. Damit könnt ihr Seepferdchen, Seeengel und Co. fangen. Schwimmt dafür so nah wie möglich an die Meerestiere ran und es taucht ein Button auf, den ihr dann drücken müsst, um sie automatisch einzusammeln.

Alle 4 Seepferdchen für Linchen finden

Im Dorf des Seevolks bekommt ihr im Spielverlauf außerdem eine Mission von NPC Linchen. Sprecht dafür in der Spielhalle mit ihr und sie beauftragt euch, vier Seepferdchen einzufangen. Allerdings müssen das ganz besondere sein, die ihr im Dorf selbst findet.

Das sind die Fundorte für Giraffen-Seepferdchen (lilaner Kreis), Igel-Seepferdchen (orangener Kreis), Zwerg-Seepferdchen (gelber Kreis) und Gekröntes Seepferdchen (roter Kreis).

Giraffen-Seepferdchen finden

Für das erste Seepferdchen begebt ihr euch von der Spielhalle aus einfach nach links. Ihr findet es zwischen dem Portal und dem Spiegel in der Dorfmitte.

Igel-Seepferdchen finden

Schwimmt wieder nach links und ihr trefft direkt auf das nächste Seepferdchen. Ihr findet es direkt oben am Banner links vom Restaurant.

Zwerg-Seepferdchen finden

Ein Stück weiter westlich findet ihr den Shop des Dorfes. Betretet ihn, hier versteckt sich das Seepferdchen direkt bei der linken Tür.

Gekröntes Seepferdchen finden

Für das letzte Seepferdchen nehmen wir das Portal in der Stadtmitte, um zum oberen Bereich zu reisen. Hier betreten wir gleich rechts Tenzhins Haus. Dort wartet auf halber Höhe des Ganges das letzte Seepferdchen auf uns.

Manchmal kommt es zu einem Bug, mit dem das Portal nicht funktioniert oder das Seepferdchen nicht auftaucht – dann müsst ihr lediglich das Dorf verlassen und neu betreten, bis es funktioniert.

Hier könnt ihr euch alle Fundorte auch nochmal im Video von GosuNoob anschauen:

Habt ihr alle vier Seepferdchen beisammen, nehmt ihr wieder das Portal und kehrt zu Linchen in der Spielhalle zurück. Sprecht dann mit ihr, um die Quest abzuschließen. Jetzt können die Seepferdchen-Rennen wieder stattfinden und ihr bekommt als Belohnung jeweils 20 Bei und Credit.

Außerdem schenkt Linchen euch ein Seepferdchen. Um es zu bekommen, müsst ihr noch mit Yami am Eingang der Rennstrecke sprechen.