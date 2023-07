Dave the Diver: Mjolnir finden - So bekommt ihr das seltene Item

Mjolnir ist ein wirklich seltenes Item, aber an einem bestimmten Ort habt ihr die besten Chancen, es zu finden.

Bei der Suche nach manch seltenem Item könnt ihr in Dave the Diver schon mal an den Rand der Verzweiflung kommen. Mjolnir gehört definitiv dazu, denn er ist wirklich selten. Besonders fies ist das, weil eins der Achievements an den ganz speziellen Hammer gebunden ist. Wir helfen euch, das Tool ausfindig zu machen.

Hier findet ihr Mjolnir

Eine genaue Wegbeschreibung wie in anderen Spielen können wir euch leider in diesem Fall nicht geben, da Items in Dave the Diver zufällig spawnen. Wir können euch aber sagen, an welchen Orten es Mjolnir grundsätzlich überhaupt zu finden gibt und wo ihr eine ziemlich gute Chance habt, das Tool ausfindig zu machen.

Mjolnir versteckt sich in den frostigen Regionen des Spiels, beziehungsweise hauptsächlich bei und in den Gletscherhöhlen.

Hier könnt ihr Mjolnir finden (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=OhM7xqKJptQ).

Die besten Chancen habt ihr auf der Plattform über der dritten Gletscherhöhle (via twinfinite.net). Wenn ihr einige Tauchgänge dorthin unternehmt, solltet ihr irgendwann Erfolg haben. Es gibt auch noch andere Orte, an denen Spieler*innen Mjolnir gefunden haben, aber an diesen scheinen die Chancen wesentlich geringer zu sein: innerhalb der ersten und dritten Gletscherhöhle und wo sich der Beluga anfangs befindet.

Ihr könnt Mjolnir aus Aquamarin-Felsen extrahieren, wenn ihr das Minispiel absolviert. Zunächst müsst ihr aber das Eis mit einem Messer oder einer Spitzhacke entfernen.

Achievement freischalten

Habt ihr Mjolnir dann endlich in eurem Besitz, könnt ihr euch auch noch ein verstecktes Achievement schnappen, das ihr ohne das Item nicht bekommen könnt. Was ihr dafür tun müsst: Einen Fisch mit dem Tool fangen.

Im YouTube-Video seht ihr die fischige Action mit dem Tool. Ihr könnt den Hammer auf Meeresbewohner werfen, um euch das Achievement namens "God of Lightning" zu verdienen. Den Wurf müsst ihr ein paar Mal wiederholen, um den Fisch einzusacken. Abgesehen davon könnt ihr das Tool aber auch zum Abbau nutzen.

Wie gefällt euch Dave the Diver bisher und habt ihr schon eine Weile mit der Suche nach Mjolnir verbracht?