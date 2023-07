Dave the Diver: Ignoriert nicht Itsuki, die beste Service-Mitarbeiterin im Spiel

Itsuki mag erst schwach wirken, aber sie ist eine echte Bereicherung im Service.

Wollt ihr in Dave the Diver das meiste aus eurem Restaurant rausholen, braucht ihr auch das richtige Personal. Von allen möglichen Mitarbeiter*innen mag Itsuki hier auf den ersten Blick am schwächsten wirken. Es lohnt sich aber, sie auszubilden. Denn dadurch bekommt sie eine der besten Fähigkeiten im Spiel, die für euren Erfolg entscheidend ist. Was sie kann und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Das macht Itsuki so besonders: Stats und Fähigkeiten

Itsuki wirkt anfangs nicht sonderlich beeindruckend, denn sie hat von allen Bewerber*innen die niedrigsten Werte auf Level 1:

Kochen: 1

1 Service: 1

1 Erwerb: 1

1 Charme: 1

Sobald sie aber ihr erstes Trainung durchläuft (was euch 150 Gold kostet), sieht es schon besser aus. Auf Stufe 20 hat sie dann folgende Werte:

Kochen: 438

438 Service: 932

932 Erwerb: 628

628 Charme: 963

Damit eignet sie sich perfekt als Servicekraft. Was sie aber eigentlich so besonders macht, sind ihre Fähigkeiten. Neben dem automatischen Servieren von Getränken erhält sie auf Level 20 nämlich auch "unwiderstehlicher Charme". Mit ihrer bezaubernden Art lockt sie so mehr Gäste ins Restaurant, was für euch mehr Profit bedeutet.

Euren Gewinn könnt ihr auch mit der überaus nützlichen Funktion Auto-Kochen steigern:

Mehr zum Thema So funktioniert Auto Supply und darum lohnt sich das Auto-Kochen von Eleen Reinke

So heuert ihr Itsuki in Dave the Diver an

Neues Personal heuert ihr über Werbeanzeigen an, auf die sich potentzielle Bewerber*innen melden:

Werbeflyer : kostet 50 Gold, maximal 2 Bewerber*innen gleichzeitig

: kostet 50 Gold, maximal 2 Bewerber*innen gleichzeitig TV-Werbung : kostet 150 Gold, maximal 3 Bewerber*innen gleichzeitig

: kostet 150 Gold, maximal 3 Bewerber*innen gleichzeitig Internetwerbung: kostet 400 Gold, maximal 4 Bewerber*innen gleichzeitig

Wenn Itsuki bei den aktuellen Bewerber*innen nicht dabei ist, könnt ihr einfach eine neue Werbeanzeige schalten, bis ihr Glück habt.

So schaltet ihr Werbeanzeigen frei: Die Funktion gibt es nicht von Beginn an im Spiel, sie wird aber recht früh verfügbar. Um sie freizuschalten, müsst ihr einfach die Quest von Yoshie abschließen und einen Weißspitzen-Haikopf zubereiten.