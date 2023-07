Dave the Diver-Spielzeit: Alle Kapitel und wie lange ihr für die Story braucht

So viel Spielzeit bietet Dave the Diver.

Das Abenteuerspiel Dave the Diver hat sich auf Steam aktuell zu einem echten Überraschungshit gemausert. Kein Wunder, die ungewöhnliche Genre-Mischung aus Tiefsee-Erkundung, Fischfang und Sushi-Restaurant-Management funktioniert nämlich auch wunderbar. Hier könnt ihr nachlesen, wie lange ihr insgesamt für Story und optionale Inhalte braucht und wie viele Kapitel euch noch bevorstehen.

Das sind alle Kapitel in Dave the Diver

Aktuell gibt es im Spiel neben dem Prolog sieben weitere Kapitel. Jedes der Kapitel bietet dabei seine eigenen Haupt- und Nebenmissionen und endet mit einem Bosskampf gegen ein Meerestier.

Prolog

Kapitel 1: Spuren des Seevolks

Kapitel 2: In die Tiefe hinab

Kapitel 3: Eine Bitte des Seevolks

Kapitel 4: Verlassene Höhle

Kapitel 5: Gefrorener Durchgang

Kapitel 6: Schmelzender Gletscher

Kapitel 7: Kaputter Kontrollraum

Mehr Inhalte geplant: Wie das Entwicklerteam auf Steam bereits geteilt hat, sind für die Zukunft noch weitere Inhalte für das Spiel geplant. Wann sie allerdings kommen und wie sie aussehen werden, bleibt noch abzuwarten:

Mit Blick auf die Zukunft wollen wir uns weiterhin darauf fokussieren, auf eure Meinungen zu hören und regelmäßig unterhaltsame und aufregende Inhalte [zum Spiel] hinzuzufügen.

So lang dauert Dave the Diver

Für Dave the Diver könnt ihr einiges an Spielstunden einplanen. Laut HowLongtoBeat seid ihr im Schnitt jeweils so lange mit Story, Nebenmissionen und Co. beschäftigt:

durchschnittliche Spielzeit für die Story: 24 Stunden

24 Stunden durchschnittliche Spielzeit für Story und Extras: 27,5 Stunden

27,5 Stunden durchschnittliche Spielzeit für 100%: 34 Stunden

Wie lange ihr für das Spiel genau braucht, hängt natürlich auch von eurem Spielstil ab. Wer sich etwa besonders beeilt, kann auch bereits in 18 Stunden mit der Story fertig sein. Wer dagegen seine Sammlung vervollständigen, Mitarbeiter*innen voll aufleveln oder die Bewertung des Restaurants verbessern will, kann noch deutlich mehr Zeit in das Spiel stecken.