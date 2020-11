Days Gone: PS5-Upgrade liefert 'bis zu' 60 FPS und dynamisches 4K

Days Gone erhält ein PS5-Upgrade, dass nicht nur die Framerate, sondern auch die Auflösung erhöht. Die Macher des bisherigen PlayStation 4-Exclusives verraten, welche Verbesserungen euch mit dem Next Gen-Upgrade genau erwarten. Fest steht: Days Gone wird mit "bis zu 60 FPS" deutlich flüssiger laufen und zusätzlich über eine dynamische Auflösung verfügen, die teilweise auch 4K schaffen soll.

Days Gone: Diese Verbesserungen bringt das PS5-Upgrade

Das Sony Studio Bend hat auf Twitter verraten, was das PS5-Upgrade für den Zombie-/Open World-Titel Days Gone bedeutet. Offenbar profitiert das PS4-Exclusive sowohl von der Abwärtskompatibilität der PS5 als auch von deren Game Boost Mode. Es handelt sich hierbei aber nicht um ein Remake oder ähnliches.

Bis zu 60 FPS: Laut dem Tweet läuft Days Gone auf der PS5 mit einer Framerate von bis zu 60 FPS. Das heißt, dass wohl zumindest die Obergrenze der variablen Framerate erhöht wurde. Einziger Wermutstropfen: Dass diese Grenze jetzt nicht bei den theoretisch möglichen 120 FPS liegt.

Laut dem Tweet läuft Days Gone auf der PS5 mit einer Framerate von bis zu 60 FPS. Das heißt, dass wohl zumindest die Obergrenze der variablen Framerate erhöht wurde. Einziger Wermutstropfen: Dass diese Grenze jetzt nicht bei den theoretisch möglichen 120 FPS liegt. Dynamisches 4K: Wie bei der Framerate gilt auch bei der Auflösung, dass sie variabel ist. Je nachdem, wie aufwändig die aktuell dargestellten Szenen sind, wird die Auflösung und die Framerate schwanken. Ihr solltet also nicht davon ausgehen, permanent in nativem 4K durch die Gegend zu brettern.

Wie bei der Framerate gilt auch bei der Auflösung, dass sie variabel ist. Je nachdem, wie aufwändig die aktuell dargestellten Szenen sind, wird die Auflösung und die Framerate schwanken. Ihr solltet also nicht davon ausgehen, permanent in nativem 4K durch die Gegend zu brettern. Speicher-Transfer: Ihr könnt eure Savegames von der PS4 auf die PS5 mitnehmen und direkt weitermachen.

Link zum Twitter-Inhalt

Teil der PS Plus-Collection: Wer Days Gone noch nicht gespielt hat, aber sich eine PS5 kauft und außerdem auch noch ein PS Plus-Abo hat, darf sich freuen. Days Gone ist nämlich Teil der PS Plus Collection und erscheint gemeinsam mit einem Haufen anderer Hochkaräter ohne Zusatzkosten als Teil von PS Plus für die PlayStation 5. Mehr dazu findet ihr hier:

141 4 Mehr zum Thema PS Plus Collection für PS5: Liste aller 20 Gratis-Spiele & alle Infos

PS5: Preis, Release & alle anderen Infos zur PlayStation 5

Die PlayStation 5 steht vor der Tür und erscheint am 19. November in Deutschland. Sie kommt in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt.

Die Standard-Fassung der neuen Sony-Konsole kostet 499 Euro. Die Digital-Edition verzichtet auf ein Disklaufwerk und kostet so nur 399 Euro.

Alle anderen Einzelheiten zu den technischen Details, den Vorbestellungen, dem Design und dem ganzen Rest findet ihr hier in unserer Gamepro-Übersicht:

293 12 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Alle Infos zum DualSense-Controller findet ihr hier. Der bietet Neuigkeiten wie Haptisches Feedback, Adaptive Trigger und vieles mehr, was nochmal ein ganz besonderes Spielerlebnis ermöglichen soll.

Werdet ihr Days Gone auf der PS5 zum ersten Mal oder nochmal spielen? Wie findet ihr die "bis zu 60 FPS" und das dynamische 4K?