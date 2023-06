Days of Play: Bis zu 89% Rabatt auf große Spiele für PS5 & PS4 bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr zu den Days of Play große PS4- und PS5-Spiele günstig abstauben.

Die Sony Days of Play wurden gestartet! Das bedeutet: Vom 2. bis zum 12. Juni gibt es bei vielen Händler zahlreiche Angebote rund ums Gaming mit PS4 und PS5. Selbstverständlich ist auch Amazon mit dabei und bietet unter anderem große Hits für PS4 und PS5 günstiger an, darunter zum Beispiels God of War Ragnarök oder The Last of Us Part 1. Den Open-World-Hit Ghost of Tsushima gibt’s im Vergleich zur UVP sogar stolze 89 Prozent günstiger. Hier findet ihr die Übersicht:

Auch wenn der Sale noch bis zum 12. Juni läuft, dürften einige der Angebote sehr viel schneller ausverkauft sein. Ihr solltet also nicht zu lange zögern. Hier die Liste der reduzierten Spiele, bei der wir in Klammern den Rabatt im Vergleich zur UVP eingefügt haben:

Zwar könnten einige Spiele schnell vergriffen sein, auf der anderen Seite fügt Amazon bei solchen Aktionen aber gerne mal nachträglich noch neue Deals hinzu, um die Angebote anderer Händler zu schlagen. Es kann sich also lohnen, auch später nochmal auf der Übersichtsseite vorbeizuschauen:

25% Rabatt auf PS Plus sichern

Auch PlayStation Plus bekommt ihr zu den Days of Play günstiger.

Während der Days of Play gibt es nicht nur Spiele, sondern auch das PS-Plus-Abo im Angebot. Für 12 Monate zahlt ihr jetzt 25 Prozent weniger. Amazon bietet dafür PS Store Guthaben in der passenden Höhe an, das ihr dann für die Mitgliedschaft verwenden könnt:

Die obigen Links führen zum PS Store Guthaben nur für deutsche Konten. Es gibt aber auch entsprechende Angebote für österreichische Konten. Diese findet ihr hier:

Mehr günstige Sonderangebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder gleich hier: