DayZ - Erstes Gameplay der Xbox One X-Version veröffentlicht

Letzlich verdanken wir es DayZ, dass heute alle PUBG und Fortnite spielen. Ohne die DayZ-Mod von Brendan Greene (aka Playerunknown) hätte es auch H1Z1: King of the Hill nie gegeben. DayZ, quasi der Vater des Battle Royale-Hypes, soll noch dieses Jahr für die Xbox One erscheinen. Auf der PAX East war die Version erstmals spielbar und es gibt jetzt auch Gameplay von der Xbox One X.

So sieht DayZ auf Xbox One X-Hardware aus:

Der YouTube-Kanal outsidexbox hat ein Video veröffentlicht, das DayZ auf der Xbox One X-Hardware zeigt. Entwickler Bohemia Interactive hat vor Kurzem bereits angekündigt, dass es neben einem 4K-Modus mit 30 FPS auch eine Option für 1080p-Auflösung bei 50 bis 60 Bildern pro Sekunde geben soll. Seht euch das Gameplay an:

DayZ erscheint noch 2018 für Xbox One, PS4-Version kommt später

Nach langer Alpha-Phase soll DayZ noch in diesem Jahr über Microsofts Early Access-Programm auf der Xbox One und Xbox One X landen. Auch ein Release für die PS4 bleibt weiterhin geplant, der soll aber erst später erfolgen. Genaue Veröffentlichungstermine gibt es bisher noch keine.

Wie gefällt euch DayZ auf der Xbox One X?

