Dead by Daylight - Horror-Multiplayer kommt bald kostenlos für Mobile

Dead by Daylight erscheint noch in diesem Jahr für iOS und Android. Das hat Entwickler Behaviour Interactive in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Anders als die Konsolenversion des Horror-Spiels wird die mobile Variante Free2Play.

Der Titel wurde für den kommenden Release von Grund auf neu gebaut, um die Steuerung per Touchscreen möglichst Spieler-freundlich umzusetzen. Zur Veröffentlichung soll Dead by Daylight für mobile Geräte "vollständig optimiert" sein.

Wann erscheint DBD für Mobile?

Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, aber die Entwickler wollen die Handy-Version noch 2019 veröffentlichen. Den Trailer mit einigen Gameplay-Szenen findet ihr unter dem Artikel.

Möglicherweise kommt die neue Variante in einem Rutsch mit der im Februar angekündigten Version für Nintendo Switch auf den Markt.

Welcher Content ist dabei?

In der Pressemitteilung heißt es, dass das Gameplay und alle Spielmodi des Hauptspiels auch in der Mobile-Version enthalten sein werden. Auf dem Smartphone wird Dead by Daylight zudem kostenlos sein.

Behaviour will auch iOS- und Android-Nutzer über einen langen Zeitraum mit regelmäßigen Updates versorgen. Die kommenden Inhalte sollen dabei der bekannten Roadmap für Konsolen und dem PC entsprechen.

Was ist Dead by Daylight?

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem eine Gruppe menschlicher Spieler gegen einen einzelnen, aber stärkeren Killer antreten muss. Während der Bösewicht seine Opfer jagt, verstecken sich die Überlebenden und versuchen sich nicht erwischen zu lassen.

Ein Highlight des Spiels sind die verschiedenen Killer, die teilweise an bekannte Film-Franchises angelehnt sind. So könnt ihr beispielsweise die Rolle von Freddy Krueger, Ghost Face oder Jigsaw übernehmen.

Dead by Daylight erscheint noch 2019 für iOS, Android und Nintendo Switch.

Dead by Daylight - Screenshots aus der Mobile-Version ansehen