Seit 2017 schickt uns Entwickler Behaviour Interactive in Dead by Daylight in asymmetrische Multiplayer-Matches. Das tödliche Versteckspiel, in dem einer den Killer steuert, während vier weitere Spieler*innen die Rolle der Gejagten übernehmen, kommt bald auch auf die Next Gen. Noch 2020 soll das Horror-Spiel aufgehübscht auf der PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen, wie die Entwickler offiziell ankündigten.

Die Jagd geht auf der Next Gen weiter

Behaviour Interactive kündigte zusammen mit ihren Zukunftsplänen für Dead by Daylight auch Versionen für die PS5 und Xbox Series X an. Die Next Gen-Umsetzung wird in 4K und 60 fps laufen und von einer kompletten grafischen Überarbeitung profitieren. Wer Dead by Daylight bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, wird die Next Gen-Fassung durch ein kostenloses Upgrade erhalten. Die bisherigen Spielfortschritte lassen sich dabei übertragen.

Grafische Verbesserungen für alle kostenlos

Dead by Daylight wird aber nicht nur auf den Next Gen-Konsolen von der Generalüberholung profitieren. Die grafischen Verbesserungen werden für PS5 sowie Xbox Series X kostenlos sein und sollen ein noch immersiveres Spielerlebnis ermöglichen:

"Das ultimative Ziel ist es, das Eintauchen um das Zehnfache zu verbessern und die Umgebung so realistisch wie ein beängstigender, störender Albtraum zu machen. "

Um das zu erreichen, überarbeiten die Entwickler nach und nach die Beleuchtung, Texturen, Animationen und mehr. Die visuellen Verbesserungen sollen in einem 6-Wochen-Rhythmus als Update erscheinen. Los geht's am 8. September mit The Realm Beyond: Part 1, das ihr hier im Trailer sehen könnt:

Cross-Progression: Neben grafischer Verbesserungen wird es in Zukunft auch Cross-Progression geben. Mit einem Behaviour-Konto könnt ihr so eure Fortschritte zwischen den verschiedenen Plattformen übertragen.

Dead by Daylight ist derzeit für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Smartphones verfügbar. Seit Release erhielt das asymmetrisches Multiplayer-Horror-Spiel immer wieder Inhalte wie neue Killer, unter denen sich auch bekannte Horror-Persönlichkeiten befinden:

Spielt ihr noch Dead by Daylight bzw. werdet ihr aufgrund der Überarbeitung einen Blick reinwerfen?