Nur noch heute gratis: Schnappt euch diese kostenlose Zombie-Action jetzt - nur noch wenige Stunden Zeit

Der Titel ist nur noch wenige Stunden kostenlos.

Solltet ihr gerade die Wartezeit für ein neues Spiel überbrücken, hat Steam jetzt einen möglichen Lückenfüller für euch. Dort bekommt ihr aktuell nämlich einen Zombie-Actiontitel gratis. Allerdings habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit, euch das Spiel zu sichern.

Nur noch wenige Stunden gratis: Sichert euch dieses Spiel auf Steam

Um welches Spiel geht es?

Jetzt gratis: Dead Island: Riptide

Dead Island: Riptide Genre: Zombie-Action

Zombie-Action Plattform: PC via Steam

PC via Steam Angebot: bis zum 15. Februar 2024 um 17 Uhr

bis zum 15. Februar 2024 um 17 Uhr GamePro-Wertung: 68

Steam verschenkt dabei die Definitive Edition des Spiels. Das bedeutet, dass alle bisher veröffentlichten DLCs mit enthalten sind. Außerdem wurde die Grafik mit einem fotorealistischen Lichtsystem und physikalischem Shading verbessert.

In Dead Island: Riptide stecken wir auf der tropischen Insel Banoi inmitten einer Zombie-Apokalypse fest. Dabei müssen wir um unser Überleben kämpfen und uns gegen die Horden an Zombies behaupten.

Der Titel besitzt sogar einen Story-Modus, der mit bis zu vier Spieler*innen angegangen werden kann. Das Entwicklerteam von Techland wirbt mit einer offenen, weitläufigen Spielwelt, in der adrenalingeladene Kämpfe sind.

4:20 Dead Island: Riptide - Original und Definitive Edition im Grafik-Vergleich - Original und Definitive Edition im Grafik-Vergleich

Was ist am Spiel gut? Vor allem das Gameplay und die Möglichkeit des Online-Koop sind die großen Stärken des Spiels. Wer mit dem Vorgänger seinen Spaß hatte, der wird auch hier einige Spielstunden freudig versenken.

Was stört am Spiel? Einige Fans berichten in den Wertungen zum Spiel darüber, dass sie unter Motion Sickness leiden und starke Kopfschmerzen bei dem Titel bekommen. Solltet ihr dafür anfällig sein, müsst ihr bei dem Spiel aufpassen.

Außerdem soll das Missionsdesign repetitiv sein und sich schon nach wenigen Spielstunden abnutzen.

So sichert ihr euch Dead Island: Riptide

Das Angebot existiert nur im digitalen Steam-Store, Dead Island: Riptide gibt es also nur kostenlos am PC. So sichert ihr euch das Spiel:

Startet den PC-Launcher von Steam oder loggt euch auf der Internetseite ein.

Sucht in der Suchleiste nach „Dead Island: Riptide“.

Drückt auf den Kaufen-Button, um euch das Spiel zu sichern. Ab sofort könnt ihr den Titel jederzeit kostenlos starten.

Selbst, wenn ihr den Titel nicht spielen wollt, kann es nicht schaden, ihn zu sichern. Nach 17 Uhr kostet das Spiel nämlich wieder 19,99 Euro und es ist nicht bekannt, wann es die nächste Rabatt-Aktion geben wird.

Habt ihr Dead Island: Riptide schon einmal gespielt? Werdet ihr es euch sichern?