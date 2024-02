Überraschung! Xbox Game Pass hat jetzt einen unangekündigten Neuzugang - und den solltet ihr unbedingt zocken!

Der Game Pass hat einen überraschenden Neuzugang bekommen.

Normalerweise kündigt Microsoft bereits im Voraus die Spiele an, die in den Xbox Game Pass wandern, da das Spieleabo monatlich mit neuen Titeln versorgt wird. Doch manchmal tauchen Spiele dort auch überraschend ohne vorherige Bekanntmachung auf.

So etwas ist auch jetzt passiert. Denn wer aktuell den Xbox Game Pass öffnet, findet dort bei den Neuzugängen Dead Island 2. Und dabei handelt es sich nicht etwa um einen Fehler oder eine kurzzeitige Aktion. Plaion hat bereits per Pressemitteilung bestätigt, dass Dead Island 2 ab sofort ein Game Pass-Titel ist.

Dead Island 2: Ein Actionfest, das ihr nicht verpassen solltet

Genre: Shooter

Shooter Release: 21. April 2023

21. April 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: In Dead Island 2 kämpft ihr euch allein oder im Koop aus der Ego-Perspektive durch eine Zombie-Apokalypse in Los Angeles, das aus mehreren weitläufigen Gebieten besteht und nicht als Open World angelegt ist.

Spielerisch liegt der Fokus auf brachialen und blutigen Nahkämpfen, es gibt aber auch Pistolen, Shotguns und andere Schusswaffen. Die sechs spielbaren Charaktere verfügen über jeweils individuelle Spezialfähigkeiten und Dialogoptionen. Skillpunkte können jederzeit neu verteilt werden, um schnell den Spielstil anzupassen.

In der GamePro-Redaktion hat Dead Island 2 einige Fans, in unserem Test konnte der Titel eine sehr gute 81er-Wertung einfahren. Was Dead Island 2 auszeichnet und wo es Schwächen hat, erfahrt ihr hier:

Alles Infos zum Xbox Game Pass

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für die Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Mehr aktuelle Game Pass-Spiele Xbox Game Pass im Februar 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

Welche Spiele im Februar 2024 noch in den Game Pass-Katalog gewandert sind, haben wir bereits berichtet. Den Artikel dazu haben wir euch hier oben verlinkt. Dort findet ihr auch alle Titel, die diesen Monat den Service verlassen.

Was sagt ihr zu der Dead Island 2-Überraschung? Schaut ihr jetzt in den Titel rein?