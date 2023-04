Dead Island 2-Trophäen bekannt: Platin kommt mit Koop-Zwang

Dead Island 2 kann nicht nur allein, sondern auch im Koop gespielt werden und das müsst ihr für Platin auch.

Platin-Jäger*innen aufgepasst: Im kommenden Zombie-Titel Dead Island 2 kommt ihr nicht um den Koop-Multiplayer herum, wenn ihr wirklich alle Trophäen und damit auch Platin einsammeln wollt. Die Liste der Errungenschaften wurde jetzt bekannt gegeben und zeichnet dahingehend ein eindeutiges Bild.

In Dead Island 2 gibt's Platin nur, wenn ihr auch Koop spielt

Darum geht's: Die komplette Trophäenliste von Dead Island 2 ist da. Naja, zumindest ist sie fast komplett: Um Story-Spoiler zu vermeiden, hat Entwicklerstudio Dambuster erst einmal nur die Trophäen bekannt gegeben, die nichts mit der Story zu tun haben.

Hier könnt ihr euch schon mal auf den Release am 21. April einstimmen:

1:44 Dead Island 2 - Das Intro des Zombie-Abenteuers ist stilsicher wie eh und je

Das sind die bekannten Trophäen: Um wirklich alle Trophäen abzugreifen, müsst ihr zunächst natürlich die Haupt-Story von Dead Island 2 beenden. Zusätzlich warten aber auch noch 40 Nebenquests auf euch, sowie diverse Herausforderungen und Collectables (via: TrueTrophies).

Hier findet ihr die Liste der PS4-/PS5-Trophäen:

Bronze:

Making your Mark: Absolviere 10 Nebenmissionen

Ooh, Shiny! Finde deine erste legendäre Waffe

Zombologist: Schalte jeden Zombietyp in der Zompedia frei

Stacking the Deck: Sammle 30 Skill-Karten

Anger Management: Erledige 50 Zombies mit Fury-Attacken

This is my weapon: Statte eine voll aufgewertete Superior-Waffe mit Mod oder Perk in jedem Slot aus

Hazardous Materials: Erledige 100 Zombies mit Caustic, Feuer- oder Schock-Schaden

Break a Leg: Trenne 100 Körperteile ab

Slayer Squad: Beende 5 Quests im Koop

I Am the Resurrection: Belebe andere Slayer fünf mal wieder

Coup de Grâce: Erledige 25 Zombies mit Finishing-Moves

Perks of the Job: Beende 5 Blaupause-Herausforderungen

Donk! Wirf eine Nahkampfwaffe und triff einen Zombie, der über 35 Meter entfernt ist

Apex Predator: Schlage 10 Apex-Varianten nieder

I Got a Zombie Army and You Can't Harm Me: Führe 25 perfekte Verteidigungs-Moves aus

Silber:

Rising Star: Absolviere 20 Nebenmissionen

On Safari: Beende die erste Stufe jeder Zombie-Challenge

Variety is the Spice of Death: Absolviere die erste Stufe jeder Waffen-Challenge

Zombicidal Maniac: Beende die erste Stufe jeder Kampf-Herausforderung

Survival Skills: Absolviere die erste Stufe jeder Survivor-Herausforderung

Smorgasbord: Beende die erste Stufe jeder Erkundungs-Challenge

Sharpest Tool in the Box: Beende 5 Lost & Found-Waffen-Quests

Sole Survivor: Beende alle Lost & Found-Vermisste-Personen-Quests

Jumbo Keyring: Schließ 10 Lockboxes auf

Bookworm: Sammle 20 Tagebücher

Gold:

LA Influential: Absolviere 40 Nebenmissionen

Max Headroom: Erreiche Level 30

Platin gibt es wie gewohnt erst dann, wenn ihr alle anderen Trophäen eingeheimst habt.

Aber Vorsicht! Dazu kommen wie gesagt noch die hier nicht enthaltenen Story-bezogenen Errungenschaften. Das, was ihr hier seht, ist alles, was es außerhalb der Hauptmission und Story-Quest zu erledigen gibt – wenn ihr wirklich alles machen und Platin holen wollt.

Koop-Zwang für Platin: Wie unschwer an den beiden Errungenschaften Slayer Squad und I Am the Resurrection zu erkennen ist, müsst ihr für das begehrte Edelmetall auch mit anderen Menschen gemeinsam spielen. 5 Quests und Wiederbelebungen sollten sich aber eigentlich auch ganz gut mit einer zufällig zusammengewürfelten Randy-Truppe online erledigen lassen.

Freut ihr euch auf Dead Island 2? Was sagt ihr zum Koop-Zwang im Zusammenhang mit der Platin-Trophäe?