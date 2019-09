Auf der gamescom 2019 gab es bereits neues Gameplay und ein paar wichtige neue Infos zu Death Stranding. Kurz vor dem Release des Spiels will Kojima auf der Tokyo Game Show aber noch einmal richtig durchstarten und insgesamt 80 Minuten Gameplay-Material zeigen.

Wann wird das Gameplay gezeigt?

Das wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Kojima Productions bekannt gegeben. Allerdings sollen die Bilder nicht hintereinander als langer Block gezeigt werden. Stattdessen gibt es zwei Termine, an denen es etwas zu sehen gibt. Auch wenn im englischen nur allgemein von "Content" gesprochen wird, sagt Kojima im japanischen Original-Tweet explizit "Gameplay".

At the #DeathStranding Live Stages, for Sept 12th we will have about 50 mins of content, and for Sept 14th about 30 mins. For Sept 15th, members of the Japanese VO cast will be joining us, and our dear Hideo Kojima will be there too for all the stages! https://t.co/pVb97rZDJz