"Ich bereue es, das Spiel so lange ignoriert zu haben" - PS Plus-Abonnenten empfehlen ein einzigartiges Spiel, das in diesem Jahr zweiten Teil bekommt

PS-Plus-Abonnent*innen empfehlen, Death Stranding auszuprobieren.

Neben der Möglichkeit zum Online-Spielen sowie einem Cloud-Speicher bieten die unterschiedlichen PS-Plus-Abos diverse Spiele an, die ihr aus einem stetig wachsenden Katalog auswählen und zocken könnt. Das bietet sich perfekt dafür an, unverbindlich für einige Stunden in ein Spiel zu schauen, für das ihr gerade kein Geld auf den Tisch legen wollt.

Deswegen empfehlen Fans auf Reddit aktuell ein Spiel, das auch mich vor einigen Jahren bereits gefesselt hat: Death Stranding.

„Spielt. Death. Stranding.“

Redditor PilotIntelligent8906 hat im Rahmen von PS Plus Premium Hideo Kojimas Death Standing ausprobiert und empfiehlt das an andere Abonnent*innen weiter.

Darum geht’s im Beitrag: PilotIntelligent8906 schreibt, es zu bereuen, das Spiel zu lange ignoriert zu haben. Death Standing sei definitiv nicht für alle, jedoch durchaus den Versuch wert, einige Stunden in das Endzeit-Abenteuer zu investieren – insbesondere, wenn es im Rahmen von PS Plus sowieso kostenlos verfügbar sei.

Death Stranding ist in PS Plus Extra enthalten. Mehr über die einzelnen Abo-Modelle lest ihr hier:

In den Kommentaren unter dem Beitrag finden wir vor allem Zuspruch, aber auch einzelne Stimmen, die mit dem Spiel nichts anfangen konnten und die damit die Aussage von PilotIntelligent8906 bestätigen, dass Death Stranding nicht für alle sei.

Das ist Death Stranding

Im Internet wird Death Stranding immer wieder als glorifizierter Walking Simulator abgetan. Tatsächlich steckt in dem Spiel aber so viel mehr: Die Zivilisation ist zusammengebrochen und die Menschheit versteckt sich in unterirdischen Bunkern, weil die Oberfläche unbewohnbar geworden ist.

In der Rolle von Sam Porter Bridges (Norman Reedus) überquert ihr das verwüstete Land, um die einzelnen Knotenpunkte der Menschen und somit auch das Land – Death Stranding spielt im Gebiet der USA – miteinander zu verbinden. Das ist der Grund, wieso ihr als Sam Porter Bridges so häufig unterwegs seid.

Eure Wege werden dabei aber regelmäßig durch holprige Landschaften, Banditenlager und übernatürliche Wesen erschwert. Die geballte Ladung an Kojima-Wahnsinn in der Story vermag für Verwirrung zu sorgen, kann euch aber auch richtig in ihren Bann ziehen. Die Besetzung aus Stars wie Troy Baker, Mads Mikkelsen oder Margaret Qualley tut ihr Übriges.

4:44 Death Stranding Director's Cut - Die PS5-Fassung bekommt noch einen finalen Trailer - Die PS5-Fassung bekommt noch einen finalen Trailer

Auch wir empfehlen Death Stranding

Für mich war Death Stranding vor einigen Jahren auf der PS4 ein einzigartiges Spielerlebnis, das ich auf diese Art und Weise noch nie erlebt hatte. Zwar sind wirre, aber dennoch faszinierende Storys für mich nichts Fremdes, die beruhigende – ja, fast schon meditative – Wirkung des Laufens hingegen schon.

Es ist schwierig, dieses Gefühl genau zu beschreiben. Mein Partner konnte damals von außerhalb auch nicht nachvollziehen, was mich daran faszinierte, stundenlang Pakete durch eine verwüstete Landschaft zu tragen. Tatsache ist aber, dass mich dieses Erlebnis bis heute begeistert.

Diese schwer zu beschreibende Faszination hat aber auch andere Menschen getroffen. So weist Death Stranding auf Metacritic eine 82er-Wertung auf und auch bei unserem Test auf GamePro konnte das Spiel ganze 89 Punkte einsacken.

Der Nachfolger Death Stranding 2 soll zumindest nach aktuellen Angaben noch in diesem Jahr erscheinen. Deswegen ist der Beitrag von Redditor PilotIntelligent8906 eine rechtzeitige Erinnerung an Interessierte, das Spiel vor dem Release des nächsten Teiles ausprobieren – vor allem, wenn die Einstiegshürde mit PS-Plus-Abo sehr gering ist.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Habt ihr Death Stranding ausprobiert und ist das Spiel etwas für euch oder eher weniger?