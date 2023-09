PS4-Grafikkracher: Diese 9 Spiele sehen noch immer fantastisch aus

In etwas mehr als zwei Monaten feiert die PS4 schon ihren zehnten Geburtstag. Und auch wenn die PS5 schon Ende 2020 langsam aber sicher der Ruder übernommen hat, kann die Vorgängerkonsole auch heute noch echte grafische Leckerbissen auf eure Fernseher zaubern.

In den knapp zehn Jahren sind sich natürlich etliche Top-Titel erschienen. Wir stellen euch hier neun davon vor, die auch 2023 noch waschechte Hingucker sind. Viel Spaß!

Horizon Forbidden West

2:08 Horizon Forbidden West - Trailer zeigt uns die vielfältigen Stämme und Städte - Trailer zeigt uns die vielfältigen Stämme und Städte

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 18. Februar 2022

18. Februar 2022 Entwickler: Guerrilla Games

Der Nachfolger des Überraschungshits Horizon Zero Dawn von Guerilla Games ist auf der PS5 eine absolute Augenweide, zeigt aber auch eindrucksvoll, welche Möglichkeiten die PS4 noch immer bietet. Forbidden West bietet auf beiden Konsolen eine beeindruckende Open World mit unzähligen Details.

Für die hohe grafische Qualität läuft der Titel obendrein superflüssig und auch die Ladezeiten fallen moderat aus. Lasst euch Aloy's zweites Abenteuer auf keinen Fall entgehen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt!

Uncharted 4 / Lost Legacy

2:01 Uncharted: The Lost Legacy - Intensiver Launchtrailer schickt Chloe und Nadine ins Abenteuer - Intensiver Launchtrailer schickt Chloe und Nadine ins Abenteuer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 10. Mai 2016

10. Mai 2016 Entwickler: Naughty Dog

Erst kürzlich wurden Uncharted 4 und das Spin-off Lost Legacy für den PC und die PS5 in verbesserter Form veröffentlicht. Seitdem wissen alle, was PS4-Spieler*innen schon spätestens 2016 klar war: Das finale Abenteuer von Nathan Drake sowie der Indien-Ausflug von Chloe Frazer sehen absolut fantastisch aus.

Ihr erkundet verschiedene, glaubwürdig inszenierte Schauplätze von Madagaskar über Schottland bis nach Indien und Südamerika. Die Story ist mitreißend und das Gameplay bietet allerbeste Popcorn-Unterhaltung.

Ghost of Tsushima

4:34 Ghost of Tsushima - Stimmungsvoller Gameplay-Trailer zeigt blutige Rachegeschichte - Stimmungsvoller Gameplay-Trailer zeigt blutige Rachegeschichte

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 17. Juli 2020

17. Juli 2020 Entwickler: Sucker Punch

Im Sommer 2020 waren die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S das beherrschende Thema. Alles war bereit für die nächste Gaming-Generation, aber einen letzten Pfeil hatte die PS4 noch im Köcher. Und was für ein Volltreffer das war!

Ghost of Tsushima ist der Traum aller Samurai-Fans und nebenbei das Japan-'Assassin's Creed', das Ubisoft nie gemacht hat. Die Open World wandelt meisterhaft zwischen realistisch und cineastisch überzeichnet und die Geschichte um Jin Sakai ist überraschend ernst und gleichzeitig absolut packend.

Marvel's Spider-Man

1:00 Spider-Man - Launch-Trailer zum PS4-Spiel: Spidey gegen den Rest der Unterwelt - Launch-Trailer zum PS4-Spiel: Spidey gegen den Rest der Unterwelt

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 7. September 2018

7. September 2018 Entwickler: Insomniac Games

Die Batman-Spiele von Rocksteady haben bewiesen, dass Superhelden-Spiele richtig klasse sein können und Marvel's Spider-Man hat sich glücklicherweise einiges vom dunklen Rächer abgeschaut. Die Kämpfe mit Superbösewichten und Straßengangs spielen sich flott und abwechslungsreich und Manhattan sah wohl noch in keinem Spiel zuvor so gut aus.

Insomniac hat es geschafft, die einzigartige Fortbewegung von Spider-Man nahezu perfekt umzusetzen. Schon nach wenigen Minuten schwingt und springt ihr hier locker durch die Straßenschluchten und über die Dächer der Stadt. Die Geschichte um Peter Parker ist darüber hinaus persönlich und gut inszeniert und wer nicht genug bekommt, kann danach direkt mit Miles Morales weitermachen.

Gran Turismo 7

3:16 Gran Turismo 7 - Neuer Trailer enthüllt Release-Termin

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 4. März 2022

4. März 2022 Entwickler: Polyphony Digital

Der siebte Ableger von Polyphonys legendärer Rennspiel-Serie Gran Turismo sollte ursprünglich nur für die neue PS5 erscheinen. Letztlich entschied man sich dann aber doch, die Simulation auf der PS4 zu veröffentlichen.

Ein Glück, denn so kommen auch Spieler*innen, die noch nicht auf die neue Konsole gewechselt sind, in den Genuss des erstklassigen Racers. Wie immer gibt es eine große Auswahl an Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen, die allesamt täuschend echt ihre virtuellen Runden drehen.

The Order: 1886

1:50 The Order: 1886 - Launch-Trailer zum PS4-exklusiven Shooter - Launch-Trailer zum PS4-exklusiven Shooter

Genre: Shooter

Shooter Release: 20. Februar 2015

20. Februar 2015 Entwickler: Ready At Dawn Studios

The Order: 1886 ist mittlerweile schon über acht Jahre alt, kann vor allem optisch aber noch immer auf ganzer Linie überzeugen. Der Third-Person-Shooter erzählt eine spannende Geschichte, die ein halbes Jahrhundert nach der industriellen Revolution angesiedelt ist.

Während das Gameplay eher Standardkost bietet, ist grafisch einiges geboten. The Order fühlt sich in einigen Momenten mehr wie ein interaktiver Film als wie ein vollwertiges Spiel an, macht aber gerade deshalb so viel Spaß.

The Last of Us: Part 2

3:01 The Last of Us: Part 2 - Release-Datum & Joel endlich im Trailer zu sehen - Release-Datum & Joel endlich im Trailer zu sehen

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 19. Juni 2020

19. Juni 2020 Entwickler: Naughty Dog

Einen knappen Monat vor Ghost of Tsushima bereitete auch Naughty Dog der PS4 einen angemessenen Abschied. The Last of Us: Part 2 ist in vielen Fällen ganz anders als der beliebte Vorgänger, wusste aber zum Release optisch auf ganzer Linie zu überzeugen.

Ellie ist im zweiten Teil erwachsener geworden und den Spieler*innen wird eine ganz neue Seite der Heldin präsentiert. Ob der Titel nun viel besser oder viel schlechter als Teil eins ist, darüber scheiden sich die Geister. So oder so ist er aber eine intensive und emotionale Erfahrung, die jede*r mit einer PS4 gemacht haben sollte.

God of War Ragnarök

3:01 God of War Ragnarök - Emotionaler Story-Trailer von der State of Play im September 2022

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 9. November 2022

9. November 2022 Entwickler: SCE Santa Monica Studios

Nach dem Release der PS5 wurde die gute alte PS4 nicht direkt in Rente, sondern vielmehr in Altersteilzeit geschickt. Einige Titel wie Demon's Souls oder Returnal erschienen nur für die neue Konsole, andere wie Gran Turismo 7 auf beiden Plattformen.

Ende 2022 scheint das Blockbuster-Ende der PS4 dann aber doch gekommen zu sein. God of War Ragnarök macht genau da weiter, wo das Reboot von 2018 aufgehört hat und gehört zu dem absolut besten und hübschesten Titeln, die ihr auf der vierten PlayStation-Generation so spielen könnt.

Der Technik-Check zum Spiel God of War Ragnarök: Die PS4 kann jetzt in Rente gehen, besser wird es nicht mehr von Chris Werian

Death Stranding

1:24 Death Stranding - Trailer zeigt neues (Boss-)Monster und mysteriösen Mann mit goldener Maske - Trailer zeigt neues (Boss-)Monster und mysteriösen Mann mit goldener Maske

Genre: Action

Action Release: 8. November 2019

8. November 2019 Entwickler: Kojima Productions

Kaum ein Spiel polarisierte in den letzten Jahren so sehr wie Death Stranding. Die einen würden Schöpfer Hideo Kojima am liebsten einen Altar errichten, die anderen fragen sich, was an dem postapokalyptischen Paketdienst-Simulator so besonders sein soll.

Bei der Grafik gibt es allerdings keine zwei Meinungen. Death Stranding sieht zu jedem Zeitpunkt hervorragend aus. Besonders die rauen, isländischen Landschaften sehen auch auf der PS4 täuschend echt aus. Dazu kommen tolle Charaktermodelle und glaubwürdige Animationen.

Welches PS4-Spiel sieht eurer Meinung nach am besten aus? Haben wir einen wichtigen Titel vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!