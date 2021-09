Deathloop - Wir spielen vor Release Live im Stream [Anzeige]

Es gibt wohl kaum ein Spiel in diesem Jahr, das sich schwerer erklären lässt als Deathloop. Bevor wir uns also lange damit aufhalten, euch das neue Action-Game der Arkane Studios zu erklären, zeigen wir es euch doch ganz einfach. Einen Tag vor Release, am 13.09. spielen wir Deathloop mit euch zusammen im Stream und schauen uns das Spiel einmal genauer an. Ab 18 Uhr geht es los!

Mit dabei ist Julius Busch und Michael Obermeier, zusammen mit Eva Sykora Senior Community Managerin beim Publisher Bethesda, die euch eure Frage aus dem Chat beantworten wird und alles zu Deathloop erklären kann. Ob sich Jules oder Michi besser in den Timeloops schlagen wir und ob sie nicht sogar direkt aufeinandertreffen, seht ihr im Livestream auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Zu gewinnen gibt es übrigens auch etwas. Unter allen Zuschauern verlosen wir im Laufe des Abends drei Merch-Pakete von Deathloop. Schaut beim Stream zu und kauft euch mithilfe unserer Twitch-Kanalpunkte Tickets, dann habt ihr die Chance auf fantastischen Deathloop-Merch!