Schnappt euch jetzt Gratis-Shooter, der bei uns eine 90er Wertung eingesackt hat - nur für kurze Zeit kostenlos bei Epic

Bei Epic gibt's wieder ein Spiel gratis.

Epic Games hat seine neuen kostenlosen Spiele freigeschaltet und dabei direkt ein Shooter-Highlight im Gepäck. Deathloop ist kein konventioneller Ego-Shooter, aber genau das macht das Spiel so spannend. Für lau solltet ihr euch das Spiel der Dishonored-Entwickler nicht entgehen lassen.

Epic Games schenkt euch PS5-Zeitschleifen-Shooter

Wie lange verschenkt Epic das Spiel? Ihr habt genau eine Woche Zeit, euch Deathloop kostenlos zu sichern. Das Angebot gilt bis zum 12. Juni 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Was ist mit DLCs? Epic schenkt euch das Basisspiel. Add-Ons sind nicht enthalten. Wer das Deluxe Pack und/oder den Soundtrack haben möchte, muss dann doch noch zum Geldbeutel greifen.

Darum solltet ihr Deathloop nicht verpassen

2:49 Deathloop - Launch-Trailer zieht uns mit in die Loop-Action - Launch-Trailer zieht uns mit in die Loop-Action

Genre: First-Person-Shooter

First-Person-Shooter Entwickler: Arkane Lyon

Arkane Lyon Ursprünglicher Release: 14. September 2021

14. September 2021 GamePro-Wertung: 90 (hier geht's zum Test)

Darum geht's in Deathloop: Auf der Insel Blackreef regiert eine Gruppe feierlauniger, moralisch zwielichtiger Personen. Da sie sich die "Party" allerdings nicht vermiesen lassen wollen, steht unser Held Colt auf der Abschussliste. Aber selbst wenn sie ihn erwischen, war's das noch nicht, denn er steckt in einer Zeitschleife fest. Um den Loop zur durchbrechen, muss er hinter das Mysterium von Blackreef kommen und die acht Ziele ausschalten, die ihn an den Kragen wollen.

Darum lohnt es sich: Deathloop motiviert mit seinem Zeitschleifen-Gameplay, das wir nach und nach durchblicken, ungemein. Bei jedem Versuch sammeln wir neue Informationen, Waffen und lernen (übernatürliche) Fähigkeiten, die uns beim nächsten Mal neue Wege eröffnen. Ob wir heimlich oder offensiv vorgehen, liegt ganz bei uns.

Dabei sind wir immer Jäger und Gejagter in einem, denn Julianna sitzt uns im Nacken. Die Schützin, die auch in der spannenden Story eine große Rolle einnimmt, wird im Singleplayer-Modus von der KI gesteuert, kann aber auch im Multiplayer von einer anderen Person übernommen werden, was das Katz-und-Maus-Spiel noch spannender macht.

Obendrein setzt Deathloop auf eine an die 1960er Jahre angelehnte Retro-Future-Welt. Das unverbrauchte Setting ist stilvoll umgesetzt und kann auch mit seinem Soundtrack begeistern.

Habt ihr jetzt Lust auf den ungewöhnlichen Shooter bekommen? Dann findet ihr in den oben verlinkten Artikeln noch hilfreiche Tipps zum Spiel.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr euch Deathloop für lau im Epic Games Store sichern werdet, oder wie es euch gefallen hat, falls ihr es bereits gespielt habt.