Glückspilz kauf defekte PS5 zum Schnäppchenpreis - kann das Teil in wenigen Minuten reparieren und hat nun eine neue Konsole

Die PS5 beinhaltete eine staubige Überraschung.

In dieser Konsolengeneration entwickeln sich die Gerätepreise nicht wie gewohnt nach unten, sondern nach oben, und die PS5 kostet heute etwa mehr als zu ihrem Release. Da ist es natürlich ganz besonders schön, wenn wir ein richtiges Schnäppchen schlagen können.

PlayStation 5 für gerade einmal 170 US-Dollar

Selbst gebraucht kostet eine Playstation 5 hierzulande je nach Ausstattung noch um die 300-400 Euro. Gemessen daran, dass die Konsole vor mittlerweile knapp 5 Jahren herauskam, ein stolzer Preis. Billiger bekommen wir eigentlich nur Konsolen, die starke Macken haben oder sogar defekt sind.

Redditor lv-KillaWolf_vl schnappte sich ebenso ein Modell und legte für ein Gerät 170 US-Dollar auf den Tisch. Das Problem war, dass die Konsole nach kurzer Zeit immer abschaltete. Nach seinen Angaben konnte er rechenintensive Spiele wie Spider-Man Miles Morales ungefähr 30 Minuten spielen, bei weniger aufwendigen Titeln wie Fallout 76 schaffte es die PS5 immerhin auf eine ganze Stunde.

Danach schaltete die Konsole einfach ab und ließ sich auch erst wieder anschalten, wenn KillaWolf den Netzstecker kurz trennte. Nach einer kurzen Suche fand er heraus, dass das Verhalten auf einen Fehler im Netzteil hindeutet.

Wer sich etwas mit Technik auskennt, hat jetzt vermutlich schon eine Vermutung. KillaWolf schraubte das Teil auf und fand das Problem auch rasch – die Lüftung des Netzteils war komplett mit Staub und Dreck verstopft.

Er reinigte das Teil also gründlich und baute wieder alles zusammen. Und siehe da – das Problem mit der Abschaltung war Geschichte und seitdem kann er die Konsole ganz normal nutzen.

In den Kommentaren sprechen die Leute vor allem darüber, wie es dazu kommen konnte, dass das Netzteil so schlimm aussieht. Besonders häufig werden das Halten von Haustieren und Rauchen als ein Grund genannt. Aber auch, wenn die Konsole direkt auf dem Teppich steht, kann das zu einer hohen Staubbelastung führen, da sich in den Textilböden schneller Staub sammelt, als etwa auf Laminat oder Parkett.

Wenn ihr eure Konsole einmal selbst öffnet wollt, um nachzuschauen und eine Reinigung durchzuführen, solltet ihr bei bestehender Gewährleistung unbedingt darauf achten, diese nicht durch das Brechen von Siegeln zu gefährden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im oberhalb verlinkten Artikel.

Hattet ihr schon mal ähnliche Probleme und reinigt ihr eure Geräte regelmäßig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!