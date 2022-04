PS5 reinigen ohne die Garantie zu verlieren: So haltet ihr Lüfter und Co. sauber

Die PlayStation 5 ist ein teures Stück Technik, das euch im besten Falle auch lange erhalten bleiben soll. Um das aber zu gewährleisten, reicht es nicht, sie in die Ecke zu stellen und beim Rage-Quitten nicht den Controller auf sie zu werfen, sondern ihr müsst die Konsole auch sauber halten – und zwar regelmäßig. Staub und Dreck können nämlich die Lebenszeit eurer Konsole verkürzen.

So reinigt ihr Lüfter, Gehäuse und Co. eurer PS5

Zuerst einmal ein Sicherheitshinweis: Wollt ihr eure PS5 sauber machen, zieht sie vorher zur Sicherheit unbedingt vom Strom ab.

Wie oft muss man die PS5 reinigen? Das hängt davon ab, wie staubig die Umgebung ist, in der sie genutzt wird und ob sie frei stehen kann. Wird sie im Betrieb aber lauter als üblich, muss sie eventuell gereinigt werden.

Das braucht ihr als PS5-Reinigungsset: Ein sauberes Mikrofasertuch und einen Staubsauger, ggf. mit Reinigungsaufsatz.

Den Lüfter reinigen

Der Lüfter ist eine der Stellen, an der sich mit am meisten Dreck und Staub sammelt. Und hier ist er auch am gefährlichsten, denn er kann den Lüfter verstopfen, sodass dieser nicht mehr ausreichend Kühlleistung erbringen kann. Wichtig ist, dass ihr die Ablagerungen beim Reinigen nicht in den Lüfter schiebt, nutzt also keinen Kompressor sondern einen Staubsauger. Um den Lüfter zu reinigen, gibt es zwei Wege:

Staubkammern unter den Seitenflügeln leeren: Die PS5 hat spezielle Staubfänger, um daran zu kommen, müsst ihr die Seitenplatte abnehmen - Keine Angst, das gefährdet nicht die Garantie eurer PS5. Dazu hebt ihr einfach die Ecke mit dem PS5-Logo an und schiebt die Verkleidung dann nach unten. Wie genau das geht, erklären wir euch hier. Auf dem folgenden Bild findet ihr die beiden Löcher, die als Staubkammern der Konsole dienen. Diese könnt ihr vorsichtig mit einem Staubsauger auf niedrigster Stufe (oder mit Reinigungsaufsatz, falls ihr keine Stufen habt) absaugen:

PS5 von außen reinigen: Soll es nur die kleine Reinigung sein, könnt ihr den Lüfter auch von außen mit einem Staubsauger absaugen. Wählt dafür aber unbedingt die niedrigste Stufe (oder einen Aufsatz) und passt auf, dass ihr die Konsole nicht direkt berührt.

Ein Tipp, um die PS5 sauber zu halten: Lasst wenn möglich eure PS5 frei stehen, damit die Luft besser zirkulieren kann und sich gar nicht erst so viel Staub ansammelt. Ein verdreckter Lüfter schadet nämlich nicht nur eurer PS5, sondern kann auch ziemlich eklig aussehen:

Das Gehäuse reinigen

Wollt ihr einfach nur das Gehäuse von leichtem Dreck befreien, tut ihr das am besten mit einem trockenen Mikrofasertuch. Achtet darauf, dass das Tuch frei von Rückständen ist, da schon kleinste Körnchen die Oberfläche eurer Konsole zerkratzen können. Auch weiteres Zubehör wie die DualSense-Ladestation, euer Headset, Kamera und die BluRay-Disks selbst könnt ihr so sauber halten.

Wollt ihr euren Controller reinigen, haben wir hier eine Anleitung für euch:

Hartnäckigen Schmutz an der PS5 entfernen

Habt ihr Fett, Klebereste oder andere Verschmutzungen an Konsole oder Controller, die sich nicht mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen lassen, könnt ihr zu Isopropanol greifen. Mit einem Mikrofasertuch oder Q-Tip könnt ihr eine 70-prozentige Lösung des Reinigungsalkohols auftragen. Vorsicht nur, falls ihr Sticker auf euren Geräten habt, denn auch die werden durch den Alkohol abgelöst.

Habt ihr derweil noch eine PS4 im Schrank stehen, die ihr reinigen wollt, findet ihr hier eine Anleitung. Reinigungs-Tipps für die Xbox Series X findet ihr hier.