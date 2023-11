Der Switch-Effekt: Nintendo-Spiele brechen Rekord um Rekord und sind so erfolgreich wie nie zuvor

Nintendo-Marken sind dank der Switch so beliebt wie nie zuvor.

Die Switch schreibt für Nintendo seit ihrem Erscheinen im Jahr 2017 eine große Erfolgsgeschichte und ist mit aktuell 132 Millionen verkauften Einheiten die zweiterfolgreichste Konsole der Firmengeschichte – lediglich der Nintendo DS hat noch knapp die Nase vorn.

Mit über 1,1 Milliarden verkauften Spielen – ebenfalls ein Rekord für Nintendo – kommen wir aber direkt zum Kern dieser News. Denn nicht nur seit jeher beliebte und im weltweiten Mainstream verankerte Marken wie Super Mario und The Legend of Zelda brechen auf der Switch Verkaufsrekorde, auch viele Helden aus der zweiten Reihe erzielen Absatzzahlen, die auf älteren Konsolen undenkbar gewesen wären. (via Nintendo Everything)

Der Switch-Effekt für Animal Crossing und Co.

Auf den folgenden beiden Bildern könnt ihr euch anhand der Verkaufszahlen anschauen, wie stark sich Switch-exklusive Spiele wie Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und Kirby und das Vergessene Land im Vergleich zu früheren Hauptablegern verkauft haben:

Animal Crossing (43 Millionen): New Horizons hat sich seit Release 2020 über dreimal so gut verkauft wie zuvor New Leaf für den 3DS.

(43 Millionen): New Horizons hat sich seit Release 2020 über dreimal so gut verkauft wie zuvor New Leaf für den 3DS. Kirby (7 Millionen): Das Vergessene Land hat sich im direkten Vergleich zum Wii-Ableger ebenfalls weit über dreimal so gut verkauft.

(7 Millionen): Das Vergessene Land hat sich im direkten Vergleich zum Wii-Ableger ebenfalls weit über dreimal so gut verkauft. Smash Bros. (32 Millionen): Auch Ultimate konnte den mit Brawl bis dato erfolgreichsten Ableger der Reihe bei weitem übertreffen.

Auch im Jahr 2023 gehen die Verkaufsrekorde für Switch-Exklusives weiter. Aktuelles Beispiel ist Super Mario Bros. Wonder, das sich mit 4,3 Millionen verkauften Einheiten binnen zwei Wochen so gut verkaufen konnte, wie kein Mario-Spiel zuvor.

Spannend bleibt, ob Nintendos Erfolgsgeschichte auch mit Erscheinen der "Switch 2" weiter fortgeführt wird. Die Vorzeichen stehen zumindest sehr, sehr gut.

Was glaubt ihr, warum die Switch für Nintendo so unfassbar erfolgreich ist und wie seht ihr die Konsole im Vergleich zu früheren?