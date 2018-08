Destiny 2 - Bungie legt Wahrscheinlichkeiten der Lootboxen offen

In Destiny 2 gibt es das Eververse oder Everversum, wo wir gegen Echtgeld (beziehungsweise die Echtgeld-Währung Silber) sogenannte Glänzende Engramme (die es später auch beim Levelanstieg gibt) kaufen können.

Glanz-Engramme sind Lootboxen, die bestimmte Items wie Waffenmods, Skins, Emotes, Raumschiffe, Sparrows oder Shader erhalten, die wir auch einzeln für Silber im Store erwerben können.

Das meiste davon ist rein kosmetisch. Auch wenn die Waffenmods (zumindest bislang) keinen großen spielerischen Einfluss einnehmen (und man sie sich sehr leicht verdienen kann) werden damit aber auch im geringen Maß spielerische Vorteile verkauft. Und das will Bungie mit dem nächsten Update auch nicht ändern.

Dafür legen die Macher ab jetzt aber die Wahrscheinlichkeiten offen.

Ihr könnt also in Zukunft online auf der Destiny-Webseite nachschauen, wie hoch eure Chancen sind, über die Engramme an ein bestimmtes Item zu kommen.

Ein Trend gegen Lootboxen

Damit folgt Bungie dem Beispiel von EA, die ab FIFA 19 die Wahrscheinlichkeiten von FIFA-Kartenpaketen offenlegen.

Nach der Kontroverse rund um Star Wars: Battlefront 2 verspricht der Publisher generell nur noch kosmetische Items zum Kauf anzubieten.

Bei den Ultimate-Team-Modi will man aber nicht auf Pay2Win verzichten. In Zukunft will man sich bei Lootboxen aber nach einem "moralischen Kompass richten«"

Die Änderungen am Everversum sind längst nicht die einzigen Neuerungen, die mit dem Update ihren Weg in Destiny 2 finden. Es gibt ein neues Waffenslot-System, bedeutsamere Waffenmods, eine verringerte Kill Time im Schmelztiegel-PvP, neue Kopfgeldmissionen um sich Bright Dust zu verdienen, neue legendäre Wafen, die Rückkehr des Eisenbanners und mehr.

Das Update mit den Änderungen geht am 28. August live. Alle Infos dazu findet ihr bei Bungie.