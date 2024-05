PSN-Fehler sorgt dafür, dass PS5-Spieler neuen Shooter schon Tage vor Release zocken können

Cheers! Für manche Destiny 2-Fans dürfte es eine riesige Freude gewesen sein, den DLC schon spielen zu können. Für andere ist es ein Ärgernis.

Hoppla, da scheint aber ordentlich etwas schief gelaufen zu sein auf der PlayStation 5. Wer seine Konsole heute morgen angeschmissen hat, dürfte nicht schlecht gestaunt haben: Via PS5-Streaming waren nämlich Titel zugänglich, die eigentlich noch gar nicht erschienen sind. Definitiv betroffen ist der Destiny 2-DLC The Final Shape, aber es gibt auch einzelne Berichte zum Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree.

Destiny 2-DLC leakt komplett, Bungie macht Server zu

Falls ihr selbst sehnsüchtig auf die neueste Erweiterung zu Destiny 2 wartet, solltet ihr euch in den nächsten Tagen lieber von sozialen Medien fernhalten. Wie Fans nämlich im Reddit-Forum zum Spiel berichtet haben, war der DLC am heutigen Donnerstag für eine ganze Weile spielbar – dank eines scheinbar versehentlich aufgespielten Updates auf PS5.

Und das bedeutet natürlich auch, dass jetzt massenhaft Leaks im Netz umherschwirren, so etwa im dedizierten "Destiny2Leaks"-Subreddit. Zwar hat Entwickler Bungie die Server inzwischen abgeschaltet, aber der Schaden ist angerichtet, Videos, Screenshots und Co. schwirren bereits durchs Netz.

Entsprechend sind auch die Reaktionen der Fans nicht überraschend. User Yomie fasst es ganz treffend zusammen:

Oh Mann, das ist echt Mist! Das ist so, als würde man rausfinden, dass das Ende eines Films, den man unbedingt sehen wollte, online geleakt wurde. Spoiler schaffen es, allen den Spaß zu verderben. Zeit, sich vom Internet fernzuhalten, bis der Sturm vorbei ist!

Ist auch der Elden Ring-DLC betroffen?

Wie genau es zu dem Fehler kam, ist noch nicht klar. Ebenso wenig wie die Antwort auf die Frage, ob der Fehler wirklich bei Sony oder doch bei Bungie lag.

Letzteres dürfte besonders für die Berichte interessant sein, dass auch der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree bereits für einige Fans spielbar gewesen sein soll. Liegt der Fehler auf Seiten Sony, wäre das zumindest nicht unmöglich.

Allerdings stehen wir diesen Behauptungen doch ziemlich skeptisch gegenüber. Während wir nämlich nicht lange suchen müssen, um auf neue Leaks zum Destiny 2-DLC zu stoßen, können wir bislang zu Shadow of the Erdtree nichts finden.

Das dürfte immerhin für alle beruhigend sein, die zur Erweiterung nicht gespoilert werden wollen. Schließlich dauert es auch noch einige Tage länger, bis Shadow of the Erdtree erscheint, nämlich bis zum 21. Juni 2024. Die kommenden Stunden dürften aber mit Sicherheit zeigen, ob noch weitere Spiele neben dem Destiny 2-DLC betroffen waren.

Wie steht ihr solchen Leaks gegenüber, seid ihr neugierig, oder geht ihr ihnen strikt aus dem Weg?