Destiny 2, CoD: Infinite Warfare und DOOM für nur 23,99 Euro - PS4-Bundle-Angebot bei MediaMarkt.de

Die eigene Spielesammlung und der »Pile of Shame« kann bekanntlich nie groß genug sein. MediaMarkt.de bietet nun nur online ein ganz besonderes Bundle für die PS4 an. Dieses besteht aus drei Spielen: Destiny 2, Call of Duty: Infinite Warfare und DOOM. Alles zusammen kostet euch das Bundle gerade einmal 23,99 Euro.

Wer diese Spiele also noch nicht besitzt, kann sie sich hier günstig schnappen.

PS4-Spiele-Bundle: Destiny 2, DOOM und CoD: Infinite Warfare für 23,99 Euro

Destiny 2 und DOOM konnten in unseren Test sehr überzeugen und erhielten jeweils eine starke Wertung von 86 Punkten. Mit 80 Wertungspunkten etwas dahinter befindet sich Call of Duty: Infinite Warfare. Alle Spiele garantieren jede Menge Action und einige tolle Stunden voller Spielspaß.