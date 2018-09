Destiny 2: Forsaken - Pikass-Guide: So bekommt ihr das Exotic

Cayde-6 mag in Destiny 2: Forsaken sterben, was bleibt, ist jedoch seine Handfeuerwaffe Pikass.

Pikass könnt ihr in der Erweiterung als eigene Waffe einsetzen - und somit immer ein Andenken an Cayde dabeihaben.

Das Exotic ist Teil einer längeren Questreihe von Forsaken.

Wir erklären euch in neun Schritten, wie ihr die Questreihe abschließt und euch am Ende die exotische Ace of Spades-Handfeuerwaffe schnappt.

So bekommt ihr Caydes Pikass-Handfeuerwaffe in Destiny 2: Forsaken

Zunächst noch eine Spoiler-Warnung: Weiterlesen auf eigene Gefahr, ihr könntet euch Überraschungen in der Story verderben.

Schritt 1: Spielt die erste Story-Mission.

Die Quest startet nämlich erst richtig, wenn ihr die Überreste von Cayde-6 zurück in den Turm gebracht habt.

Sprecht hier mit dem Waffenmeister Shiro-44, er trägt ein entsprechendes Questsymbol über dem Kopf.

Ihr erhaltet die Quest "Caydes Testament" als Item in euer Inventar.

Schritt 2: Spielt die Forsaken-Story durch und nehmt Rache an Uldren Sov.

Zunächst müsst ihr in der Forsaken-Kampagne die acht Barone und schließlich Bösewicht Uldren niederstrecken.

Von dem Prinz erhaltet ihr die Pikass - allerdings in einem beschädigten Zustand.

Schritt 3: Lasst die Pikass beim Waffenmeister reparieren.

Die Pikass ist zunächst nicht zu gebrauchen. Bringt sie zum Waffenmeister Banshee-44, der sie für euch repariert.

Zuvor müsst ihr ihm jedoch noch biorhythmische Daten bringen.

Also weiter geht's.

Schritt 4: Erzielt Invasion-Kills im neuen Gambit-Modus.

Als nächstes stehen ein paar Runden Gambit auf dem Plan. Das ist ein neuer "PvPvE" genannter Spielmodus, den ihr im Orbit auswählt.

Mehr dazu: So funktioniert Gambit

Eure Aufgabe: Ihr müsst fünf Invasion-Kills mit einer beliebigen Handfeuerwaffe erzielen.

Das heißt, ihr müsst fünf Invasoren, also feindliche Spieler, die euer Match infiltrieren, mit der Handfeuerwaffe killen.

Hinweis: Es zählen keine Gegner-Kills, wenn ihr selbst der Eindringling im Feindgebiet seid.

Schritt 5: Tötet Gegner in Strikes.

Auch diesmal müssen die Kills unbedingt mit einer Handfeuerwaffe erfolgen.

Ihr müsst insgesamt 250 KI-Gegner in Strikes das Leben auspusten.

Dafür braucht ihr ungefähr 3-5 Strikes.

Destiny 2: Forsaken - Screenshots der Erweiterung ansehen

Schritt 6: Erzielt Präzisions-Kills im Schmelztiegel.

In einem PvP-Modus eurer Wahl müsst ihr nun 25 Präzisions-Kills erzielen.

Ihr ahnt es schon: Auch diesmal braucht ihr dafür eine beliebige Handfeuerwaffe.

Präzisions-Kills sind übrigens Kopfschüsse.

Schritt 7: Findet vier Truhen von Cayde.

Jetzt steht eine Suche an. Ihr müsst insgesamt vier Truhen finden, die überall verstreut sind.

Die Truhen beinhalten Teile der Pikass, die ihr braucht, um sie zusammensetzen zu lassen.

Die Fundorte der Truhen im Video:

Und hier die Timecodes für die Fundorte im Video:

ETZ auf der Erde (2:02 im Video)

auf Io (2:50 im Video)

auf Nessus (4:20 im Video)

in der Wirrbucht (5:20 im Video)

Schritt 8: Erledigt die Mission "Ace in the Hole".

Als nächstes geht's ab auf Titan, wo eine Mission auf euch wartet. Empfohlenes Power-Level: 460.

Hier müsst ihr zehn Kisten von Cayde einsammeln.

Diese Kisten leuchten, sind also leicht zu erkennen.

Jetzt habe ihr alles, um Pikass wieder instandzusetzen.

Schritt 9: Bringt die Pikass-Teile zum Waffenmeister.

Geht zurück zu Banshee-44 und bringt ihm die gesammelten Teile.

Endlich erhaltet ihr die exotische Handfeuerwaffe Pikass.

Habt ihr euch Pikass bereits geschnappt?