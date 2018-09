Destiny 2: Forsaken

Die Raids und Raid-Trakte gehören in Destiny 2 zu den härtesten Endgame-Herausforderungen.

Auch die Forsaken-Erweiterung, die am 4. September erschien, wird einen neuen Raid bieten - er heißt Letzter Wunsch (Last Wish).

Wir haben alles, was ihr zum kommenden Raid "Letzter Wunsch" wissen müsst.

Forsaken-Raid "Letzter Wunsch" Startzeit und Power-Level

Wann kommt der Raid? "Letzter Wunsch" startet exakt zehn Tage nach dem Release der Forsaken-Erweiterung.

Der Raid geht am Freitag, 14. September um 19:00 Uhr live.

Warum dauert das so lange? Bungie lässt den Spielern zehn Tage Zeit, um erst mal in Ruhe die Story durchzuspielen und sich auf den Raid vorzubereiten.

Forsaken soll dabei so viele Inhalte nach der Story bieten, dass drei Tage zwischen Addon und Raid-Start nicht ausreichen sollen.

Schließlich dauert es eine Weile, bis ihr ausreichend starke Waffen und Rüstungen gefarmt und das nötige Charakter- sowie Power-Level erreicht habt.

Das Mindest-Level: Das nötige Power-Level für den Raid hat Bungie noch nicht offiziell verraten, es gibt aber einige Hinweise, dass ihr Power-Level 520 erreichen müsst.

Um beispielsweise in die Träumende Stadt - dem Endgame-Gebiet von Forsaken - zu gelangen, müsst ihr eine Questreihe abschließen.

Für diese Questreihe wird ein Power-Level von 500 empfohlen.

Wir gehen daher davon aus, dass für den Raid "Letzter Wunsch" mindestens ein Power-Level von 520 erforderlich ist, um überhaupt teilnehmen zu können.

Auch Dataminer haben 520 als Mindest-Level für den Raid im Code gefunden.

Das empfohlene Level: Dem Leak zufolge wird ein Power-Level von 550 empfohlen, 30 Punkte über dem Mindest-Level.

Das Power-Levelcap in Forsaken liegt übrigens bei 600.

Schneller farmen: So triggert ihr die Public Events auf Heroisch

Forsaken-Raid mit Prestige-Modus und Challenges?

Einem Reddit-Leak zufolge soll der Raid auch wieder einen Prestige-Modus bekommen.

Unklar ist aber noch, ob dieser direkt zum Start zur Verfügung steht.

Wahrscheinlich ist eher, dass er wie in der Vergangenheit später per Update nachgereicht wird, wenn die Spieler stark genug sind.

Release-Challenge: Der gleiche Leak nennt zudem Herausforderungen für den Raid. So sollen wir "Letzter Wunsch" beispielsweise innerhalb von 24 Stunden nach Release abschließen.

Diese Infos sind nicht bestätigt, bislang lag der Leak aber bei fast allen Punkten richtig.

Wir können daher davon ausgehen, dass diese Dteails ebenfalls stimmen.

Raid-Trakte für "Letzter Wunsch" und mehr Infos

Bungie hat bereits bestätigt, an den Raid-Trakten der bisherigen DLCs Fluch des Osiris und Kriegsgeist festzuhalten.

Das heißt: Es startet zunächst der Haupt-Raid, in Zukunft werden kleinere Raid-Trakte (Mini-Raids) folgen.

Wann und wie viele Raid-Trakte kommen, steht noch nicht fest.

Weitere Infos zum Raid "Letzter Wunsch":

Es wird der bislang größte Raid

Es soll mehr Bosskämpfe geben als in jedem anderen Raid - es gibt also mindestens fünf Bosse

Der Raid findet in der Träumenden Stadt statt, dem Endgame-Gebiet von Forsaken

Bungie beschreibt "Letzter Wunsch" als Mix aus Gläserner Kammer und Grabschiff

Es wird allerhand Rätsel, Puzzle und Geheimnisse geben

Sobald konkrete Infos vorliegen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Freut ihr euch schon auf den Raid? Welches Power-Level habt ihr?

