Destiny 2 Jenseits des Lichts: Trailer zeigt neue Subklassen in Aktion

Mit Jenseits des Lichts (Beyond Light) erscheint im Herbst die nächste große Erweiterung für Destiny 2, die sich jetzt in einem brandneuen Trailer zeigt.

Das neue Video fokussiert sich auf die "Stasis" - ein neues Schadens-Element, das unsere Hüter in Destiny 2 erhalten. Jede Klasse bekommt damit einen neuen Super, die die Stasis anders einsetzt. Und wie das aussieht, zeigt uns der Trailer:

Das sind die neuen Subklassen

Warlock - Shadebinder

Hunter - Revenant

Titan - Behemoth

Weitere Inhalte von Jenseits des Lichts

Neue Location: Europa - nicht das Europa der Erde, sondern ein Eismond des Jupiter

Neue Kampagne, in der unter anderem Eris Morn und der Vagabund zurückkehren

Wann erscheint Jenseits des Lichts? Am 10. November 2020 für PS4, Xbox One und den PC sowie für Stadia. Ursprünglich sollte die Erweiterung sogar schon im September aufschlagen, wurde dann aber verschoben.

Nur eine von mehreren Addons: Jenseits des Lichts ist die erste von drei großen geplanten Erweiterungen für Destiny 2: Im Jahr 2021 soll mit The Witch Queen die zweite und im Jahr 2022 mit Lightfall schließlich die dritte erscheinen. Destiny 3 dürfte damit also noch in weite Ferne rücken.