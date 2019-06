Destiny 2 hat einen spannenden Abend hinter sich. Gestern kündigte Bungie eine Reihe an Neuerungen an. Das kommende Addon Shadowkeep war dabei fast schon Nebensache, denn der Loot-Shooter wird ab September Free2Play. Außerdem gibt es ab dann die Möglichkeit für Cross-Save zwischen allen Plattformen. Und "alle" meint in diesem Fall sogar die PS4.

Kein Fan von Cross-Features? Das ist durchaus erwähnenswert, denn Sony hat sich bisher nur in Ausnahmefällen zu Verknüpfungen des Playstation-Systems mit anderen Plattformen bereit erklärt. Doch es wird besser: Einige Spiele wie Fortnite, Dauntless und Ende des Jahres sogar Call of Duty: Modern Warfare unterstützen auf der PS4 Crossplay.

Soweit geht es bei Destiny 2 zwar nicht, aber trotzdem hat sich Sony überreden lassen, dass die Speicherstände auf die Xbox One, Google Stadia oder den PC übernommen werden können. Dabei sah es lange Zeit so aus, als müsste Bungie ohne Sony auskommen.

Sony hat erst in letzter Sekunde zugestimmt

Wie ein Bericht von Kotaku nahelegt, bestätigten drei interne Quellen, dass der Playstation-Konzern erst einen Tag vor der offiziellen Enthüllung dem Cross-Save-Feature zugestimmt hat. Bis dahin wusste auch Bungie nicht, ob das Vorhaben klappt.

Keine PS4-exklusiven Inhalte mehr. Die Chancen standen dabei gar nicht so gut, denn die Destiny-Entwickler verzichten in Zukunft auf den bisherigen Exklusivdeal mit Sony. Bisher gab es verschiedene Inhalte, die ausschließlich für Playstation-Spieler zu Verfügung standen.

Damit ist nun Schluss. Aus Sonys Sicht ist das natürlich ein Verlust. Umso besser, dass sich beide Parteien am Ende einigen konnten, wenn auch sehr kurzfristig.

